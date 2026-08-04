수원시, 고향사랑기부금 활용 아동 복지와 현장노동자 안전 위한 사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 4일 고향사랑기부금 사업 2개를 추진했다.
- 경계선 지능 아동 100명 검사·치료를 지원한다.
- 밀폐공간 작업장에 안전장비를 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 고향사랑기부금을 활용해 아동 복지와 현장노동자 안전을 위한 2개 신규사업을 추진한다고 4일 밝혔다.
8월부터 시작하는 고향사랑기부금 기금 사업은 '경계선 지능 아동 검사·치료 지원'과 '밀폐공간작업 안전장비 지원'이다.
기부금 총 7500만 원을 투입한다. '경계선 지능 아동 검사·치료지원'은 발달이 더딘 아동을 조기에 발견해 선제적으로 검사와 치료를 할 수 있도록 지원하는 것이다.
아동의 학습 능력과 사회 적응 능력을 높이고 보육 환경을 개선하는 사업이다. 경계선 지능 의심 아동 100명을 대상으로 경계선 지능 검사와 맞춤형 프로그램을 지원한다.
'밀폐공간작업 안전장비 지원'은 산업재해 위험도가 높은 밀폐공간 고위험 사업 현장에 맞춤형 안전장비를 지원하는 사업이다.
열악한 환경에서 일하는 노동자의 생명을 보호하고 중대재해를 예방해 지역 사회 안전망을 더 촘촘하게 구축하는 데 도움이 될 것으로 보인다.
수원시는 올해 고향사랑기부금 기금 사업으로 2개 신규 사업을 비롯해 ▲발달장애인 디지털드로잉 작가양성 교육▲학대피해아동 힐링여행▲자립준비청년 셰어하우스 콘(CON) 퇴거준비자금 등 총 5개 사업을 추진하고 있다.
수원시 관계자는 "기부자의 따뜻한 마음 덕분에 더 안전하고 행복한 수원을 만들어갈 동력을 얻었다"며 "앞으로도 기부자가 자부심을 느끼고 시민이 체감할 수 있도록 가치 있는 고향사랑 기금사업을 발굴해 추진하겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com