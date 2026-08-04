조상호 세종시장 "'예산·조직·인사' 고강도 시정혁신 추진"

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 4일 확대간부회의서 시정혁신을 지시했다.
- 재정혁신 TF로 조직·예산·인사를 정밀 진단해 개선안을 마련했다.
- 우수직원 예우와 폭염 안전관리, 지역단체 참여 확대도 주문했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 예산과 조직, 인사 전반에 대한 대대적인 혁신을 예고하며 시민이 체감할 수 있는 성과 중심의 시정 운영을 강조했다
4일 세종시에 따르면 조 시장은 이날 시청 대회의실에서 열린 확대간부회의에서 기획조정실 내 재정혁신 전담조직(TF)을 중심으로 시 본청과 산하 공공기관의 조직·재정 운영 전반에 대한 정밀 진단을 실시하고, 실효성 있는 개선안을 마련할 것을 주문했다.
조 시장은 "시민이 체감하는 성과를 내려면 현재의 조직과 인력, 재정 운용이 적절한지 진단해야 한다"며 "재정혁신 전담조직 활동과 연계해 각 부서와 기관이 스스로 문제점을 찾고 개선·혁신안을 마련해 달라"고 말했다.
그는 특히 조직 진단의 객관성과 실효성을 높이기 위해 부서·기관별 자체 관점, 예산·조직 등 총괄부서의 관점, 제3자적 외부 전문가의 관점 '3개 관점'을 적용하겠다는 방침을 밝혔다.
시는 이를 통해 관행적인 사업 추진이나 온정주의적 평가에서 벗어나 다각적인 시선으로 비효율을 덜어내고 강력한 시정혁신을 추진할 방침이다.
올 하반기 중 시 본청과 산하 공공기관의 자체 진단, 외부 컨설팅 등을 통해 비효율적인 인력 배치나 관행적인 예산 편성 등을 면밀히 살피고, 기관별 개선 방안을 올해 안에 구체화한다는 계획이다.
조 시장은 조직문화 개선 필요성도 함께 강조했다.
그는 "앞으로는 각자가 스스로 변화하고 성과로 역량을 입증해야 한다"며 "실국장과 기관장들이 책임감을 갖고 실질적인 혁신 성과를 만들어 달라"고 당부했다.
그러면서 우수사례로 평균 10분가량 걸리는 비상상황 전파 시간을 단 10초로 단축하는 인공지능 재난상황관리 플랫폼 '세종 사이렌(SIREN)'을 개발한 안주혁 주무관과 지역화폐 '여민전'의 낙전 예산을 발굴해 재정을 확보한 조정흠 주무관을 언급했다.
조 시장은 "이 같은 성과가 조직에 새로운 활력을 불어넣고 성과지향적 문화를 확산하는 계기가 됐다"며 "우수한 성과를 낸 직원을 격려하고 예우할 방안을 마련해 달라"고 주문했다.
이와 함께 폭염에 취약한 관내 건설사업장에 대한 안전관리를 강화하고, 관내 경로당 500여 곳의 냉난방 시설을 점검해 온열환자 발생 가능성을 사전에 차단해 줄 것을 지시했다.
또한 시가 주관하는 행사와 축제에는 전문성과 공익성을 갖춘 지역 협회와 단체의 참여를 확대해 지역사회가 자체적인 기획·운영 역량을 키울 수 있도록 지원하겠다는 뜻도 밝혔다.
vincent977@newspim.com