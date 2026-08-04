전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.04 (화) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

2026 부산스토리마켓 공식 선정작 25편 공개…亞 4개국 원천 IP 모인다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 부산국제영화제 ACFM이 4일 부산스토리마켓 선정작 25편을 공개했다
  • 한국·대만·일본·인도네시아 IP가 장르·매체를 넘나들며 보편적 정서와 서사적 흡인력을 보여줬다
  • 부산스토리마켓은 10월 10일부터 13일까지 벡스코에서 피칭·미팅을 통해 2차 판권과 영상화 가능성을 모색한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 부산국제영화제의 공식 마켓인 아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM)의 부산스토리마켓(Busan Story Market, BSM)이 2026년 공식 선정작 25편을 공개한다. 한국 IP 15편을 비롯해 대만과 일본 IP 각 4편, 인도네시아 IP 2편이 최종 선정됐다.

올해 선정작은 삶과 죽음, 가족, 성장, 사랑과 상실 등 보편적인 감정과 관계를 새로운 장르적 설정에 담아낸 작품부터 비밀과 집착을 중심으로 예기치 못한 전개를 펼치는 작품까지 폭넓은 스펙트럼을 보여준다. 

◆ 원천 IP와 글로벌 영상 산업을 연결하는 부산스토리마켓

부산스토리마켓은 전 세계 영화·영상 산업 관계자와 콘텐츠 플랫폼이 참여하는 원천 IP 거래의 장이다. 도서, 웹툰, 웹소설, 게임, 스토리 등 영상화 가능성이 높은 IP를 산업 관계자에게 소개하며, 공식 선정작은 피칭과 1:1 비즈니스미팅을 통해 2차 판권 거래와 협업 가능성을 모색한다.
보편적 공감과 장르적 다양성, 한국 IP의 확장 가능성

올해 한국 IP 부문에는 총 83개사에서 138편을 출품했으며, 이 가운데 13개사의 15편이 최종 선정됐다. 선정작은 도서 9편, 웹툰 2편, 웹소설 2편, 스토리 2편으로 구성됐다. 도서가 절반 이상을 차지한 가운데 매체와 장르가 고르게 안배됐다.

한국 선정작은 로맨스, 미스터리, 판타지, 휴먼드라마 등 대중적으로 검증된 장르에 평행세계, 유체이탈, SF적 상상력 등 차별화된 설정을 접목했다. 삶과 죽음, 세대 간 소통, 가족과 공동체, 개인과 시대, 성장과 모험 등 폭넓은 주제를 개성 있는 캐릭터와 새로운 소재로 풀어낸 점도 돋보인다. 감정선을 완성도 높게 그린 휴먼드라마부터 AI 소재의 판타지, 퓨전 사극 로맨스, 시대극과 복합 장르까지 다양한 작품이 포진해 영상 콘텐츠로 확장될 가능성을 보여준다.

제30회 부산국제영화제 개막식 전경[사진=부산국제영화제]

◆한 줄로 각인되는 기획력, 대만 IP의 창의성

올해 대만 IP는 대만콘텐츠진흥원(Taiwan Creative Content Agency, TAICCA)과의 파트너십을 통해 모집·선정됐다. 총 4개사 4편으로, 도서와 웹툰, 웹소설, 만화가 각 1편씩 선정됐다. 네 작품 모두 한 줄만으로 작품의 정체성을 설명할 수 있는 참신한 하이콘셉트가 돋보인다.

판타지적 설정을 단순한 볼거리로 소비하지 않고 상실과 죄책감, 첫사랑, 가족애와 성장 등 보편적인 감정을 풀어내는 장치로 활용한 점도 인상적이다. 참신한 설정과 보편적인 정서를 유기적으로 엮은 대만 선정작은 영화, 드라마 및 다양한 콘텐츠로 확장될 경쟁력을 보여준다.
비밀과 집착이 빚어낸 관계의 변화, 일본 IP의 서사적 흡인력

올해 일본 IP는 영상산업진흥기구(Visual Industry Promotion Organization, VIPO)와의 파트너십을 통해 선정됐다. 총 4개사 4편으로, 도서 1편과 만화 3편이 선정됐다.

올해 선정작을 관통하는 특징은 비밀과 집착을 축으로 인물과 관계를 다층적으로 그려내는 서사다. 인물들이 숨겨진 진실을 발견하고 마주하거나, 어울릴 것 같지 않은 이들이 서로의 경계를 넘어 유대를 형성하면서 관계의 변화가 이야기의 방향을 바꾼다. 비밀이 드러나는 과정과 관계의 변화를 촘촘히 맞물리게 한 일본 선정작은 예측하기 어려운 전개 속에서도 인물이 이야기를 이끄는 서사적 힘을 보여준다.

◆JAFF IP 커넥션을 통해 발굴한 인도네시아 IP

올해 인도네시아 IP는 총 2개사 2편으로, 모두 만화 작품이다. 두 작품은 족자-넷팩아시아영화제마켓(Jogja-NETPAC Asian Film Festival Market, JAFF Market)의 프로그램인 2025 족자-넷팩아시아영화제 콘텐츠마켓 (JAFF Content Market)에서 소개된 인도네시아 원천 IP 10편 가운데 영화·영상화를 위한 피칭과 비즈니스미팅을 거쳐 'JAFF 콘텐츠마켓어워드 Goes to ACFM 2026' 수상작으로 선정됐다. 두 수상작은 2026 부산스토리마켓 공식 선정작으로 참여한다.

기존 족자-넷팩아시아영화제 콘텐츠마켓은 올해 JAFF IP 커넥션으로 개편됐다. 올해는 부산스토리마켓 한국 IP 가운데 1편을 족자-넷팩아시아영화제 콘텐츠마켓 관계자와의 미팅을 거쳐 선정할 예정이며, 선정작은 오는 11월 28일부터 30일까지 인도네시아 족자카르타에서 열리는 JAFF IP 커넥션에 참가한다. 인도네시아 IP의 부산스토리마켓 참여에 이어 한국 IP가 JAFF IP 커넥션에 참가하면서 두 시장 간 원천 IP 교류도 양방향으로 이어진다.

2026 부산스토리마켓은 오는 10월 10일(토)부터 13일(화)까지 부산 벡스코 제2전시장에서 개최된다. 공식 선정작 25편은 현장에서 진행되는 피칭과 비즈니스미팅을 통해 국내외 산업 관계자들과 만나 2차 판권 거래와 영상화 가능성을 모색할 예정이다.

아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM)은 부산국제영화제(BIFF)의 공식 마켓으로, 매년 10월 부산에서 개최된다. 2025년 제20회를 맞은 행사에는 55개국 1222개 기업과 3024명의 산업 관계자가 등록했으며, 총 3만 6명이 현장을 찾아 역대 최대 규모를 기록했다. 행사 기간 동안 진행된 세일즈마켓 비즈니스미팅은 총 8438건으로, 거래 규모는 약 7116만 달러에 달했다.

2026 아시아콘텐츠&필름마켓은 10월 10일 – 13일까지 부산 벡스코 제2전시장에서 개최된다.

jyyang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
사진
서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동