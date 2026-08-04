성남시, 용인~성남 민자고속도로 재건축·주거환경 영향...우회노선 검토해야

시·주민, 분당 선도지구 샛별마을 통과 노선 반대 '입 모아'

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 국토교통부의 용인~성남 고속도로 민간투자사업에 대해 분당 노후계획도시 선도지구인 샛별마을 공동주택단지 하부를 통과하는 노선 계획에 공식 반대 입장을 4일 밝혔다.

국토교통부의 용인~성남 고속도로 민간투자사업 경기 성남시구간 노선도.[사진=성남시]

성남시는 전략환경영향평가 과정에서 주민 의견이 충실히 반영될 수 있도록 하고 샛별마을을 우회하는 대체 노선을 검토해 줄 것을 관계기관에 건의할 계획이다.

용인~성남 고속도로 민간투자사업은 영동고속도로 마성나들목(IC) 부근과 수도권제1순환고속도로 성남나들목(IC) 부근을 연결하는 총연장 15.4㎞, 왕복 4차로 규모의 사업으로 지난 2024년 1월 최초 민간제안서가 국토교통부에 제출됐고 지난 2월 민간투자사업 적격성조사를 통과 후 지난 7월부터 전략환경영향평가 절차가 진행되고 있다.

현재 검토 중인 노선은 분당 노후계획도시 선도지구인 샛별마을 하부를 대심도 터널로 통과하는 계획을 포함하고 있는데 주민들은 공사 과정에서 발생할 수 있는 소음·진동·분진과 공사 차량 통행, 고속도로 운영 이후 환기구 설치 등에 따른 주거환경 악화를 이유로 우회하는 노선을 요구하고 있다.

특히 샛별마을은 1기 신도시 재건축을 추진 중인 선도지구로 마을 하부를 통과하는 고속도로 계획이 향후 재건축 사업의 사업성과 추진 일정, 단지의 안전성 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

성남시는 전략환경영향평가서 초안 공람 등 관련 절차가 진행되면 주민 의견을 반영해 샛별마을 하부를 통과하는 노선에 반대한다는 의견을 공식 제출할 예정이며 국토교통부와 사업시행자에게 주민 피해를 최소화할 수 있도록 샛별마을을 비롯한 공동주택단지를 우회하는 대체 노선을 우선 검토를 요청할 계획이다.

성남시 관계자는 "공동주택단지 하부를 통과하는 노선은 공사와 운영 과정에서 주민들의 주거환경과 재산권에 중대한 영향을 미칠 수 있다"며 "특히 재건축을 앞둔 지역의 특성과 주민들의 우려를 충분히 고려해 전략환경영향평가 과정에서 주민 의견이 충실히 반영될 수 있도록 성남시의 반대 입장을 분명히 전달하고 주민 피해를 최소화할 수 있는 우회노선이 검토되도록 적극 대응하겠다"고 말했다.

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