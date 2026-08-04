가평군, 읍내순환버스 가평도시계획도로 확장공사로 3개 노선 18일부터 우회 운행

AI 핵심 요약beta
- 가평군이 4일 가평읍내순환버스 3개 노선의 우회와 정류소·시간 변경을 18일부터 시행한다고 밝혔다
- 도시계획도로 확장공사로 코아루아파트~한석봉도서관 구간 통제돼 한석봉도서관 정류소를 폐쇄하고 임시 정류소 6곳을 설치했다
- 우회로로 운행거리가 늘어 60번 2회차는 8시10분으로 앞당기고 나머지 노선은 출발은 그대로이나 도착이 5~10분 지연될 전망이다
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[가평=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 가평군은 오는 18일부터 가평읍내순환버스 60번, 60-10번, 60-19번 노선의 우회 운행과 일부 정류소 및 시간표를 변경한다고 4일 밝혔다.
이번 노선 변경은 가평도시계획도로 확장공사(1차분)로 가평읍 코아루아파트에서 한석봉도서관까지 구간의 차량 통행이 통제됨에 따라 변경됐다.
통제는 당초 지난 7월 13일부터로 계획되어 있었으나 행락철 교통량 증가와 우기철 기상여건 등을 고려해 조정한 것이다.
우회 구간은 가평군청 제2청사부터 가평중학교까지로 공사 기간 동안 기존 '한석봉도서관' 버스정류소 2개소는 양방향 모두 정차하지 않고 가평군청 제2청사, LX가평지사, 가평중학교 인근 양방향에 임시 버스정류소 6개소를 설치했다.
노선 우회에 따라 운행거리가 늘어나면서 일부 운행 시간도 조정되는데 60번 버스 2회차 출발 시각은 가평고등학교 학생들의 등교시간을 고려해 기존 오전 8시 20분에서 오전 8시 10분으로 변경되며 60번, 60-10번, 60-19번 노선의 출발 시각은 변동이 없으나 우회 운행으로 인해 정류소 도착 시간은 기존보다 5~10분가량 늦어질 것으로 예상되고 있다.
가평군 관계자는 "공사에 따른 교통통제로 불편을 드려 죄송하다"며 "군민들이 버스를 이용하는 데 불편이 없도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
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