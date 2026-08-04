경기도, 여름철 재난 대비 도-시군 합동회의 개최

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 4일 북부청사 재난상황실에서 김규식 안전관리실장 주재로 '여름철 풍수해·폭염 등 대비 도-시군 합동회의'(제13차 TF)를 열고 부문별 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에서는 폭염과 호우로 인한 산사태, 대형공연 인파 밀집, 내수면 물놀이 사고 예방 대책 등이 중점 논의됐다.

경기도는 4일 북부청사에서 '여름철 풍수해·폭염 등 대비 도-시군 합동회의'를 열고 안전관리 대책을 점검했다. [사진=경기도청]

도는 지속되는 폭염에 대응해 야외근로자와 농업인, 취약계층 보호대책을 집중 점검했다. 올해 5월 15일부터 8월 2일까지 도내 온열질환자는 418명으로 집계됐으며 이 가운데 실외 작업장 발생자가 110명으로 가장 많았다.

건설현장에는 폭염특보 단계에 따라 작업시간을 조정하고 옥외작업을 단축·중지하도록 요청했다. 환경미화원 등 공공분야 근로자와 농업인에 대해서는 충분한 휴식과 식수 제공, 예찰 활동 강화를 주문했다.

무더위쉼터는 열대야와 폭염특보 상황에 따라 평일 운영시간을 연장하고 주말·공휴일에도 추가 개방한다. 시군은 얼음생수 제공, 무인 생수 공급시설 운영, 드론을 활용한 야외작업자 예찰 등 지역 여건에 맞는 대책을 추진한다.

집중호우에 따른 산사태 예방대책도 함께 점검했다. 도는 우기 전 산사태 취약지역 2580개소, 대피소 899개소, 사방시설 994개소에 대한 점검을 마쳤고 장마 기간에는 호우 전후 산사태 취약지역 예찰과 피해 여부 점검 2626건을 실시했다.

도는 앞으로도 강우 상황과 산사태 예측정보를 지속 모니터링하고 위험 징후가 포착되면 상황판단회의를 거쳐 주민 사전대피와 위험지역 출입통제 등 선제 조치를 시행할 계획이다.

여름철 축제와 공연 등 다중운집인파 안전관리도 강화한다. 도는 8월 개최 대규모 공연·체육행사를 중점관리대상으로 지정해 선제적 안전관리에 나서고 폭염특보 시에는 행사 조정·중단 기준, 그늘막 설치, 식수 공급, 응급처치 물품 구비 등을 안전관리계획에 반영하도록 했다.

물놀이 안전사고 예방을 위해서는 오는 8월 23일까지 성수기 특별대책기간을 운영한다. 주요 물놀이 지역이 있는 남양주·포천·양평·가평·연천 등 5개 시군을 주 1회 이상 불시점검해 안전관리요원 근무, 구조장비 비치, 위험구간 통제 여부를 확인한다.

김규식 경기도 안전관리실장은 "무엇보다 중요한 것은 인명피해 최소화"라며 "이번 주와 다음 주 폭염이 절정에 이를 것으로 예상되는 만큼 작업시간 조정과 충분한 휴식 등 현장 보호조치를 철저히 시행해 달라"고 말했다..이어 "재난별 행동요령을 다양한 매체로 신속히 알리고 위험 시 주민들이 선제적으로 대피할 수 있도록 대비해 달라"고 당부했다.

asj7376@newspim.com