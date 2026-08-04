산청군, 2026 힐링음악회 안전관리계획 심의…관람객 안전 최우선

AI 핵심 요약beta
- 산청군이 3일 힐링음악회 안전관리위 회의를 열었다
- 유관기관과 관람객 동선·비상대피 등 안전대책을 점검했다
- 행사 전까지 시설·전기 점검하며 공연 기간 안전관리를 강화한다
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[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 힐림음악회 성공적인 개최와 관련해 유관기관과 현장 안전체계 구축에 나섰다.
군은 전날 군청 대회의실에서 제2회 산청군 안전관리위원회를 열고 '2026 산청 힐링음악회' 안전관리계획을 심의·의결했다고 4일 밝혔다.
회의에는 산청경찰서, 산청소방서 등 유관기관 위원들이 참석했으며 주관부서인 문화체육과가 공연장 운영 전반에 대한 안전관리계획을 설명한 뒤 기관별 안전대책과 협조체계를 종합적으로 점검했다.
위원회는 관람객 동선 관리와 질서 유지 방안을 중심으로 안전관리 조직 운영, 기관별 임무 분담, 상황별 대응 매뉴얼, 비상연락체계, 응급의료 및 소방 대응, 긴급상황 발생 시 초동조치 절차 등을 세부적으로 검토했다.
행사장 내 안전사고 예방을 위해 관람객 밀집 구간 관리, 비상대피 동선 확보, 안전요원 배치 계획, 유관기관 공조체계 등 현장 대응체계를 면밀히 살피고, 예상 가능한 위험요인에 대한 사전 예방대책과 대응방안을 논의했다.
군은 위원회에서 나온 의견을 안전관리계획에 반영하고, 행사 전까지 시설물과 전기·가설시설 등에 대한 현장 안전점검을 실시하는 등 관계기관과 협력해 공연 기간 안전관리 체계를 강화할 방침이다.
군 관계자는 "군민과 관광객 모두가 안심하고 힐링음악회를 즐길 수 있도록 행사 준비부터 종료까지 안전관리를 꼼꼼하게 추진하겠다"며 "유관기관과 긴밀한 협조체계를 바탕으로 안전한 축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
m760@newspim.com