[KPGA] 투어파트너 라쉬반과 10년 동행, 공식 파트너에서 타이틀 스폰서까지

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국프로골프협회(회장 김원섭, 이하 KPGA)와 프리미엄 기능성 언더웨어 브랜드 라쉬반(대표이사 백경수)이 2026시즌에도 동행을 이어간다. 라쉬반은 KPGA 공식 파트너에서 타이틀 스폰서로도 힘을 보탠다.

KPGA와 라쉬반의 인연은 지난 2016년으로 거슬러 올라간다. 라쉬반은 2016년 4월 KPGA와 공식 파트너십을 체결하며 한국프로골프의 동반자로 첫발을 내디뎠다. 꾸준히 골프와 인연을 이어온 라쉬반은 이 과정에서 PGA투어 챔피언 양용은을 비롯한 23명의 선수와 동행하며 의미 있는 성과를 만들어내기도 했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KPGA 라쉬반 프레스티지 오픈_포스터 [사진=KPGA] 2026.08.04 iaspire@newspim.com

KPGA와의 협력은 해를 거듭할수록 깊어졌다. 지난해에는 KPGA 윈터투어의 공동 타이틀 스폰서로 참여하며 '2025 KPGA 라쉬반ㆍ골프T 윈터투어 1,2회 대회'의 성공적인 개최를 도왔다. 이어 8월에는 KPGA 투어파트너 협약을 체결하며 'KPGA 공식 속옷'으로 지정됐다.

특히 같은 해 12월에는 기존 투어파트너 계약을 2028년까지 3년간 연장함과 동시에, 2026시즌부터 향후 3년간 'KPGA 챔피언스투어' 대회를 개최하는 협약을 맺으며 단순한 후원을 넘어 핵심적인 파트너 스폰서로서 입지를 확고히 다졌다.

굳건한 파트너십의 결실로, 4일부터 5일까지 이틀간 경기 여주 소재 페럼클럽에서 총상금 1억 5천만 원 규모의 'KPGA 라쉬반 프레스티지 오픈'이 막을 올린다.

2026시즌 KPGA 챔피언스투어의 8번째 대회로 치러지는 이번 대회는 뜨거운 열정과 관록을 자랑하는 시니어 선수들이 대거 출전해 한 치의 양보 없는 명승부를 펼칠 예정이다. 라쉬반은 이번 대회를 통해 시니어 무대의 저변 확대와 한국프로골프의 균형 있는 발전에 크게 이바지할 것으로 기대하고 있다.

라쉬반의 지원은 챔피언스투어에만 국한되지 않는다. 라쉬반은 2026시즌 투어파트너로서 KPGA 투어, KPGA 데이비드골프 투어, KPGA 챔피언스투어까지 KPGA에서 주관하는 대회에 출전하는 모든 선수들에게 최고급 속옷 세트를 아낌없이 지원하고 있다.

실제 제품을 착용하고 필드에 나서는 선수들의 만족도 역시 대단히 높다. 투어에 참가 중인 한 프로 선수는 "장시간 필드에서 라운드를 치르다 보면 땀 배출도 많고 스윙 시 마찰이 잦을 수밖에 없다"라며 "라쉬반 속옷은 골프 선수의 신체적 특성과 움직임에 완벽하게 최적화되어 있어, 무더운 날씨 속에서도 최고의 컨디션을 유지하고 경기력을 향상시키는 데 실질적인 도움을 받는다"라고 엄지를 치켜세웠다.

백경수 라쉬반 대표이사는 "'KPGA 라쉬반 프레스티지 오픈'을 성공적으로 개최해 시니어 선수들의 아름다운 도전을 응원하는 것은 물론, 앞으로도 선수들이 가장 쾌적하고 완벽한 퍼포먼스를 낼 수 있도록 혁신적인 제품 지원과 파트너십을 아끼지 않을 것"이라고 포부를 밝혔다.

이에 김원섭 KPGA 회장은 "라쉬반의 전폭적인 지원과 헌신 덕분에 우리 선수들이 1부투어뿐만 아니라 2부 데이비드골프 투어, 시니어 챔피언스투어까지 전 영역에서 한층 수준 높은 환경 속에 기량을 펼칠 수 있게 되었다."며 "특히 시니어 무대가 더욱 풍성해질 수 있도록 도움 주신 만큼, 라쉬반과 함께하는 대회가 성공적으로 열릴 수 있도록 최선의 준비를 다하겠다."고 화답했다.

이처럼 KPGA 투어파트너는 단순한 후원 관계나 스폰서십을 넘어, 선수들이 온전히 플레이에만 몰입할 수 있는 훌륭한 인프라를 구축하고 브랜드가 함께 상생하며 성장하는 투어 문화의 새로운 지향점을 제시하고 있다.

김진형 KPGA 이사 역시 회원들을 대표해 "라쉬반과의 동행은 단순한 스폰서십을 넘어 브랜드와 투어가 동반 성장하는 이상적인 파트너십의 표본을 보여주고 있다"며 "선수들의 권익과 복지를 위해 앞장서 주신 만큼, 협회에서도 라쉬반의 브랜드 가치가 더욱 빛날 수 있도록 적극적으로 협력하겠다"고 고마움을 전했다.

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