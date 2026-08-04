전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.04 (화) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
스포츠 골프

속보

더보기

[KPGA] 투어파트너 라쉬반과 10년 동행, 공식 파트너에서 타이틀 스폰서까지

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • KPGA와 라쉬반은 4일부터 5일까지 KPGA 라쉬반 프레스티지 오픈을 개최했다.
  • 라쉬반은 2016년부터 KPGA와 동행하며 투어파트너·타이틀 스폰서로 챔피언스투어 등 대회를 지원해왔다.
  • 라쉬반은 전 투어 선수들에게 기능성 속옷을 제공하며 시니어 무대 저변 확대와 한국프로골프 발전에 기여하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국프로골프협회(회장 김원섭, 이하 KPGA)와 프리미엄 기능성 언더웨어 브랜드 라쉬반(대표이사 백경수)이 2026시즌에도 동행을 이어간다. 라쉬반은 KPGA 공식 파트너에서 타이틀 스폰서로도 힘을 보탠다.  

KPGA와 라쉬반의 인연은 지난 2016년으로 거슬러 올라간다. 라쉬반은 2016년 4월 KPGA와 공식 파트너십을 체결하며 한국프로골프의 동반자로 첫발을 내디뎠다. 꾸준히 골프와 인연을 이어온 라쉬반은 이 과정에서 PGA투어 챔피언 양용은을 비롯한 23명의 선수와 동행하며 의미 있는 성과를 만들어내기도 했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KPGA 라쉬반 프레스티지 오픈_포스터 [사진=KPGA] 2026.08.04 iaspire@newspim.com

KPGA와의 협력은 해를 거듭할수록 깊어졌다. 지난해에는 KPGA 윈터투어의 공동 타이틀 스폰서로 참여하며 '2025 KPGA 라쉬반ㆍ골프T 윈터투어 1,2회 대회'의 성공적인 개최를 도왔다. 이어 8월에는 KPGA 투어파트너 협약을 체결하며 'KPGA 공식 속옷'으로 지정됐다.

특히 같은 해 12월에는 기존 투어파트너 계약을 2028년까지 3년간 연장함과 동시에, 2026시즌부터 향후 3년간 'KPGA 챔피언스투어' 대회를 개최하는 협약을 맺으며 단순한 후원을 넘어 핵심적인 파트너 스폰서로서 입지를 확고히 다졌다.

굳건한 파트너십의 결실로, 4일부터 5일까지 이틀간 경기 여주 소재 페럼클럽에서 총상금 1억 5천만 원 규모의 'KPGA 라쉬반 프레스티지 오픈'이 막을 올린다.

2026시즌 KPGA 챔피언스투어의 8번째 대회로 치러지는 이번 대회는 뜨거운 열정과 관록을 자랑하는 시니어 선수들이 대거 출전해 한 치의 양보 없는 명승부를 펼칠 예정이다. 라쉬반은 이번 대회를 통해 시니어 무대의 저변 확대와 한국프로골프의 균형 있는 발전에 크게 이바지할 것으로 기대하고 있다.

라쉬반의 지원은 챔피언스투어에만 국한되지 않는다. 라쉬반은 2026시즌 투어파트너로서 KPGA 투어, KPGA 데이비드골프 투어, KPGA 챔피언스투어까지 KPGA에서 주관하는 대회에 출전하는 모든 선수들에게 최고급 속옷 세트를 아낌없이 지원하고 있다.

실제 제품을 착용하고 필드에 나서는 선수들의 만족도 역시 대단히 높다. 투어에 참가 중인 한 프로 선수는 "장시간 필드에서 라운드를 치르다 보면 땀 배출도 많고 스윙 시 마찰이 잦을 수밖에 없다"라며 "라쉬반 속옷은 골프 선수의 신체적 특성과 움직임에 완벽하게 최적화되어 있어, 무더운 날씨 속에서도 최고의 컨디션을 유지하고 경기력을 향상시키는 데 실질적인 도움을 받는다"라고 엄지를 치켜세웠다.

백경수 라쉬반 대표이사는 "'KPGA 라쉬반 프레스티지 오픈'을 성공적으로 개최해 시니어 선수들의 아름다운 도전을 응원하는 것은 물론, 앞으로도 선수들이 가장 쾌적하고 완벽한 퍼포먼스를 낼 수 있도록 혁신적인 제품 지원과 파트너십을 아끼지 않을 것"이라고 포부를 밝혔다.

이에 김원섭 KPGA 회장은 "라쉬반의 전폭적인 지원과 헌신 덕분에 우리 선수들이 1부투어뿐만 아니라 2부 데이비드골프 투어, 시니어 챔피언스투어까지 전 영역에서 한층 수준 높은 환경 속에 기량을 펼칠 수 있게 되었다."며 "특히 시니어 무대가 더욱 풍성해질 수 있도록 도움 주신 만큼, 라쉬반과 함께하는 대회가 성공적으로 열릴 수 있도록 최선의 준비를 다하겠다."고 화답했다.

이처럼 KPGA 투어파트너는 단순한 후원 관계나 스폰서십을 넘어, 선수들이 온전히 플레이에만 몰입할 수 있는 훌륭한 인프라를 구축하고 브랜드가 함께 상생하며 성장하는 투어 문화의 새로운 지향점을 제시하고 있다.

김진형 KPGA 이사 역시 회원들을 대표해 "라쉬반과의 동행은 단순한 스폰서십을 넘어 브랜드와 투어가 동반 성장하는 이상적인 파트너십의 표본을 보여주고 있다"며 "선수들의 권익과 복지를 위해 앞장서 주신 만큼, 협회에서도 라쉬반의 브랜드 가치가 더욱 빛날 수 있도록 적극적으로 협력하겠다"고 고마움을 전했다.

iaspire@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
사진
서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동