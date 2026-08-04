부산연구원, 디지털화폐 대응 역량 분석…'블록체인 허브' 필요성 제기

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동백전 사용자 기반·인프라 강점

공공 디지털화폐 실증 허브 제안

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산의 디지털화폐 대응 역량을 분석한 연구 결과가 나왔다.

부산연구원은 블록체인 기반의 새로운 디지털 서비스 창출과 시민 생활 변화에 대비한 정책 마련이 필요하다고 4일 밝혔다.

부산 디지털 금융·자산 허브 구축 비전[사진=부산연구원] 2026.08.04

연구원은 부산시의 디지털화폐 대응 역량을 강점, 약점, 기회, 위협의 네 가지 관점에서 종합 분석했다. 강점으로는 국내 최초 블록체인 규제자유특구 지정과 2027년까지의 연장, BNK부산은행의 프로젝트 한강 참여, 동백전의 대규모 사용자 기반 등을 꼽았다.

부산 블록체인 규제자유특구는 2027년까지 연장됐고 부산은행은 지방은행 가운데 유일하게 한국은행의 프로젝트 한강에 참여했다.

동백전도 지역화폐 플랫폼으로서 기반이 탄탄하다고 봤다. 연구원은 동백전이 164만 명의 사용자를 확보했고 2025년 발행액이 1조7000억원에 달한다고 설명했다. 부산항과 BIFC, KRX, KAMCO 등 금융·물류 인프라 역시 디지털자산 확산의 기반으로 제시했다.

반면 약점도 적지 않다고 분석했다. 블록체인 특구 기업의 수도권 이전 사례가 많아 지역 정착률이 낮고 앵커 기업 부재로 생태계 성숙도가 낮다는 점을 지적했다. CBDC와 디지털금융을 전담할 부서와 인력이 없고 관련 예산도 본예산에 반영되지 않았다고 봤다.

동백전 앱의 복잡한 이용 구조와 고령층 이탈도 문제로 꼽았다. 한국은행과 금융위원회와의 공식 협력 채널이 없는 점도 보완 과제로 제시했다. 연구원은 디지털화폐 정책이 기술보다 시민 체감과 접근성에 초점을 맞춰야 한다고 강조했다.

기회 요인으로는 예금토큰 기반 디지털화폐 실증 협력 도시 참여 가능성, 토큰증권(STO) 제도화, 지역화폐 국비 지원 의무화, 외국인 관광객 증가에 따른 관광형 결제 인프라 수요 확대 등을 들었다. 부산항과 관광산업을 결합한 결제 서비스 실증 가능성도 언급했다.

위협 요인으로는 CBDC와 스테이블코인의 법적 근거 미비, 고령화에 따른 디지털 금융 소외, 중앙집중형 디지털화폐 시스템의 해킹 위험 등을 제시했다. 통계청 기준 2026년 1월 1일 부산의 고령화율은 25.3%로, 디지털 금융 접근성 격차가 더 커질 수 있다고 분석했다.

연구원은 부산의 디지털화폐 정책 비전을 공공성, 혁신성, 포용성의 세 축으로 설정해야 한다고 제안했다. 이를 위해 공공 디지털화폐 실증 허브와 디지털자산 혁신금융 거점을 함께 추진해야 한다고 밝혔다.

정책과제로는 공공 디지털화폐 실증 허브화, 동백전 차세대 전환과 부산페이 단계적 도입, 토큰증권과 조각투자 중심의 디지털자산 혁신금융 거점 구축, 부산형 디지털화폐 생태계 조성, 금융 포용성 강화와 거버넌스 구축 등이 제시됐다.

ndh4000@newspim.com