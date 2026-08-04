인천시, 취약계층 노인 보호 체계 강화…폭염특보시 매일 안전 확인

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 4일 폭염 속 취약 노인 보호체계 강화했다
- 폭염특보시 고위험 노인 매일 안부 확인·가정 방문했다
- 공공·민간 협력으로 냉방용품·특식 지원 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 연일 이어지는 폭염에 취약계층 노인 보호체계를 강화하고 있다.
인천시는 폭염특보 발효시 취약계층 노인에게 매일 안전 확인 전화를 하는 등 보호 방안을 강화하고 있다고 4일 밝혔다. 앞서 시는 거동이 불편하거나 만성질환이 있는 노인 등 폭염 고위험군 2837명을 선별해 생활지원사를 통해 집중 관리하고 있다.
시는 폭염특보가 발효되면 기존 주 2~3회 실시하던 안전 확인을 매일 1회씩 하고 가정을 방문, 건강 상태를 점검한다. 이와 함께 군·구에서 운영하는 취약계층 안심숙소와 경로당, 도서관, 금융기관, 종교시설, 편의점 등 무더위쉼터 이용도 적극 안내할 계획이다.
시는 지난 6월부터 민간과 연계해 취약 노인 5848명에게 선풍기와 쿨매트, 냉감이불 등 냉방용품과 삼계탕 등의 특식세트를 지원하고 있다. 시는 공공과 민간의 협력을 바탕으로 폭염에 취약한 어르신들이 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 보호 체계를 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.
유준호 인천시 외로움돌봄국장은 "공공과 민간의 후원을 연계, 어르신들이 폭염 속에서도 안전하고 건강한 여름을 보내실 수 있도록 촘촘한 보호 체계를 계속적으로 운영하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com