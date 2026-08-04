남원시, 광한루원서 칠월칠석 전통문화 체험·야간관광 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 남원시가 14~16일 광한루원서 칠월칠석 행사 개최했다
- 사랑·합격 소원 나무·오작교 건너기·별자리 관측 등 체험 프로그램을 운영한다
- 천문과학관 협력 관측·해설로 전통문화 이해 돕고 야간 관광 콘텐츠 확대로 체류형 관광 활성화를 기대했다
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별자리 관측·오작교 체험·달빛 버스킹·퍼레이드 연계, 여름밤 관광 콘텐츠 확대
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 오는 14~16일 광한루원 일원에서 전통 세시풍속인 칠월칠석을 주제로 한 '세시풍속 놀고-잇다 칠월칠석' 행사를 개최한다고 4일 밝혔다.
이번 행사는 광한루원의 대표 문화자원인 오작교와 견우·직녀 설화를 활용해 전통 세시풍속을 현대적으로 재해석한 참여형 문화체험 행사로 시민과 관광객이 함께 전통의 의미를 되새기고 여름밤의 정취를 즐길 수 있도록 기획됐다.
행사 기간에는 사랑의 소원 나무와 합격의 소원 나무, 사랑이 이어지는 오작교 건너기, 견우·직녀 별자리 관측 및 소원 빌기 등 칠월칠석의 의미를 담은 다양한 체험 프로그램이 운영된다.
또 리플러스사업단의 달빛 버스킹과 남원관광협의회의 견우·직녀 퍼레이드, 칠월칠석 기념품 만들기 체험 등 연계 프로그램도 마련돼 방문객들에게 풍성한 볼거리와 체험 기회를 제공할 예정이다.
특히 남원시천문과학관과 전북과학문화거점센터가 협력해 천체망원경으로 견우성과 직녀성을 관측하고 전문 해설을 들을 수 있는 프로그램을 운영해 칠월칠석의 유래와 전통문화를 쉽고 흥미롭게 이해할 수 있도록 했다.
남원시는 이번 행사를 계기로 전통 세시풍속의 문화적 가치를 널리 알리고 광한루원의 역사·문화자원을 활용한 야간 관광 콘텐츠를 확대해 체류형 관광 활성화와 지역 관광 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대하고 있다.
gojongwin@newspim.com