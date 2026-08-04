진안군, 청년농업인 농산업 아이디어 발굴·사업화 지원

AI 핵심 요약beta
- 진안군이 4일 청년농업인 농산업 아이디어 경진대회를 연다고 밝혔다.
- 참가 대상은 진안 거주 18세 이상 45세 이하 청년농업인이다.
- 신청은 21일 오후 6시까지며 본선은 9월 7일 열린다.
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[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군은 청년농업인의 창의적인 농산업 아이디어를 발굴하고 사업화를 지원하기 위한 '진안군 청년농업인 농산업 아이디어 경진대회'를 개최한다고 4일 밝혔다.
참가 대상은 최근 1년 이상 영농에 종사하고 진안군에 거주하는 만 18세 이상 45세 이하 청년농업인이다. 공모 분야는 스마트농업, 가공·유통, 농촌융복합, 농업서비스 등 4개 분야로 농업 현장에 적용 가능한 창의적인 아이디어를 모집한다.
참가 신청은 오는 8월 21일 오후 6시까지 진안군농업기술센터 농업인육성팀에 방문하거나 이메일로 접수하면 된다. 이후 1차 서류심사를 거쳐 9월 7일 본선 발표심사가 진행될 예정이다.
수상자에게는 진안군수상이 수여되며 농업인육성팀 보조사업 신청 시 평가기준에 따른 가산점도 부여된다.
역대 수상작 가운데 진안홍삼을 활용한 육포 제품 개발과 부위별 온도 측정이 가능한 딸기 육묘장 조성 사업 등이 실제 사업으로 이어지며 지역 청년농업인의 우수 사례로 자리 잡고 있다.
전춘성 진안군수는 "청년농업인의 참신한 아이디어가 지역농업의 새로운 성장동력으로 이어질 수 있도록 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com