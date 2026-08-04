천안서북소방서, 의용소방대와 폭염 취약지역 순찰 강화

AI 핵심 요약beta
- 천안서북소방서가 4일 의용소방대와 폭염 순찰을 했다
- 의용소방대가 농경지·비닐하우스 돌며 취약계층 건강을 점검했다
- 온열질환 의심자 발견 시 119 신고하고 소방대원 안전도 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[천안=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 천안서북소방서가 폭염 취약계층의 온열질환을 막기 위해 의용소방대와 현장 순찰에 나선다.
천안서북소방서는 연일 계속되는 폭염에 대응해 의용소방대와 함께 '폭염 안전지킴이' 활동을 운영한다고 4일 밝혔다.
의용소방대원들은 폭염특보가 내려지면 농경지와 비닐하우스 등 야외 작업이 많은 지역을 돌며 고령자와 근로자의 건강 상태를 확인한다.
주민들에게는 낮 시간대 야외 작업을 줄이고 물을 자주 마시며 충분히 쉬도록 안내한다. 경로당 등 폭염 취약계층 이용시설도 방문해 행동요령을 알리고 순찰 과정에서 온열질환 의심자나 위험 상황을 발견하면 즉시 119에 신고할 방침이다.
소방서는 의용소방대원들의 안전을 위해 장시간 야외 활동을 피하고 충분한 휴식과 수분 섭취를 지키도록 당부했다.
최길재 천안서북소방서장은 "폭염이 길어질수록 고령자와 야외근로자의 온열질환 위험도 커진다"며 "의용소방대와 함께 현장을 세밀하게 살펴 인명피해를 예방하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com