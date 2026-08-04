이호성 무안군의원 "시 승격·분읍 투트랙 전략 병행 추진" 촉구

AI 핵심 요약beta
- 이호성 무안군의회 의원이 3일 시 승격과 분읍 병행 행정개편을 추진해야 한다고 밝혔다
- 무안군 인구와 도농복합시 요건 차이를 지적하며 남악·오룡 신도시 분리 등 투트랙 전략 검토를 강조했다
- 농촌·도시행정 분리로 효율성과 대표성을 높이고 전문용역·공론화로 시 승격과 충돌 없는 개편을 당부했다
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안군의회 이호성 의원이 제310회 임시회 제7차 본회의에서 무안시 승격 추진과 일로·삼향 분읍을 동시에 준비하는 '투트랙' 행정개편 전략을 주문했다.
이호성 무안군의회 의원은 지난 3일 열린 제310회 임시회 제7차 본회의 5분 자유발언을 통해 "무안시 승격을 흔들림 없이 추진하되, 과정이 장기화될 가능성에 대비해 일로읍과 삼향읍의 농촌지역과 신도시를 분리하는 행정구역 개편을 함께 준비해야 한다"고 밝혔다.
이 의원은 무안군의 시 전환을 위한 기존 노력을 언급한 뒤 "2026년 6월 말 기준 무안군 인구는 9만 5659명"이라며 "남악·오룡 두 신도시가 군 전체의 절반을 넘지만, 도농복합시 요건인 전체 인구 15만 명과는 상당한 차이가 있고 오룡도 읍 설치 기준인 2만 명에도 미치지 못한다"고 현실적 한계를 짚었다.
이 의원은 "시 승격만 기다리는 단선적 전략이 아니라 시 승격 전략을 정교하게 추진하는 동시에 일로읍은 오룡신도시를, 삼향읍은 남악신도시를 독립된 행정단위로 개편하는 방안을 검토해야 한다"고 강조했다.
분읍을 추진할 경우 기대효과로는 "농촌행정과 도시행정을 구분해 전문성과 효율성을 높이고, 향후 선거구·의원정수 조정에서 무안군의 대표성 확대 근거를 강화하며 새로운 행정수요 산정을 통해 교부세·국비 등 예산 확보 논리를 구체화할 수 있다"는 점을 제시했다.
다만 이 의원은 "행정구역 개편이 시 승격 전략과 충돌하지 않도록 인구·생활권·법적 요건·재정·주민 의견을 종합한 전문용역과 공론화가 선행되어야 한다"고 당부했다.
이 의원은 "시 승격은 무안의 미래를 향한 큰 목표이고 분읍은 오늘의 행정수요에 답하는 현실적 준비인 만큼, 어느 하나를 포기하지 말고 두 길을 함께 열어야 한다"며 발언을 마쳤다.
ej7648@newspim.com