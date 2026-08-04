학생·작가 예술 교감…대전동부교육청, '예술로 잇다展' 전시

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31일까지 '봄빛갤러리'서 초중고생·지역 작가 작품 전시

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전동부교육지원청이 지역 학생들의 작품과 작가들의 예술 세계를 한 공간에서 감상할 수 있는 특별한 전시회를 마련했다.

4일 동부교육지원청에 따르면 오는 31일까지 청사 1층 '봄빛갤러리'에서 초·중·고 학생과 지역 작가가 함께하는 전시 '예술로 잇다展'을 진행한다.

대전동부교육지원청은 오는 31일까지 청사 1층 '봄빛갤러리'에서 '예술로 잇다展'을 진행한다. [사진=대전동부교육지원청] 2026.08.04 vincent977@newspim.com

이번 전시는 학교와 지역사회가 예술을 매개로 소통하고 학생들이 자신의 창작물을 통해 지역 문화와 연결되는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

특히 대전글꽃초, 대전신일중, 대전신일여고 학생 100여 명이 제작한 15×15cm 소품 100여 점과 지역 작가 3명의 작품 3점을 선보인다.

박효정 작가의 '하 하 하'는 반복되는 문자와 조형 요소를 다양한 재료와 표현 방식으로 구성해 웃음의 감정을 시각적 리듬과 색채로 표현한 작품이다.

양슬기 작가의 '집-series'는 나무, 돌, 황동 등 자연 소재의 질감과 특성을 살린 공예 연작으로, 향기를 통해 현대인에게 위로와 공존의 메시지를 전한다.

최기림 작가의 '생기-series'는 곤충을 형상화한 도예 작품으로, 자연의 생명력과 회복의 의미를 담아냈다.

동부교육지원청은 '봄빛갤러리'를 통해 학생, 교원, 지역사회가 함께 문화예술을 향유하며 소통하는 전시를 지속해서 운영하고 있다. 앞으로도 학교와 지역을 잇는 다양한 전시를 확대해 학생들의 예술적 경험을 넓혀갈 계획이다.

조진형 교육장은 "이번 전시가 학교와 지역사회가 예술로 소통하고 공감하는 계기가 되기를 바란다"며 "학생들의 창의성과 예술적 감성을 지역사회와 함께 공유하고 학교와 지역이 함께 성장하는 문화예술 환경을 조성하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com