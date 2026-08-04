장수군, 폭염·가뭄 대응 현장점검 강화...취약계층 보호 '총력'

AI 핵심 요약beta
- 장수군은 4일 폭염·가뭄 속 취약계층 보호에 행정력을 집중했다고 밝혔다.
- 군은 무더위쉼터·폭염 돌봄가정·야외작업 현장을 방문해 냉방·안전수칙 점검과 취약계층 보호 대책을 살폈다.
- 폭염대책기간 재난안전대책본부를 중심으로 무더위쉼터 운영·예찰·홍보·야외근로자 안전관리 등 폭염 피해 최소화 대응체계를 강화하고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
낮 12시~오후 5시 영농작업 자제 계도·외국인근로자 온열질환 예방수칙 점검
[장수=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 장수군은 기록적인 폭염과 가뭄이 이어지는 가운데 취약계층 보호와 현장 중심의 폭염 대응을 강화하며 군민 안전 확보에 행정력을 집중하고 있다고 4일 밝혔다.
군은 지역 경로당 무더위쉼터와 폭염 돌봄가정, 야외작업 현장을 잇달아 방문해 폭염 대응 상황을 점검하고 취약계층 보호 대책을 살폈다.
군은 경로당 무더위쉼터에서 냉방기기 가동 상태와 시설 운영 실태를 확인하고 어르신들의 불편사항과 건의사항을 청취했다.
또 낮 시간대 야외활동 자제와 충분한 수분 섭취 등 폭염 행동요령을 안내하며 건강관리에 각별한 주의를 당부했다.
외국인 근로자가 근무하는 야외작업 현장에서는 온열질환 예방수칙 이행 여부를 점검하고 충분한 휴식시간과 식수 제공, 기온을 고려한 작업시간 조정 등 폭염 안전수칙 준수를 당부했다.
이와 함께 의용소방대원들과 낮 12시부터 오후 5시까지 실시하는 영농작업 자제 계도활동 현장을 점검하며 폭염 피해 예방 상황도 확인했다.
장수군은 폭염대책기간 동안 재난안전대책본부를 중심으로 폭염 상황을 지속 관리하고 있으며 무더위쉼터 운영, 취약계층 예찰, 폭염 예방 홍보, 야외근로자 안전관리 등 폭염 피해 최소화를 위한 대응체계를 강화하고 있다.
gojongwin@newspim.com