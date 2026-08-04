고창군, 3400여 외국인계절근로자 폭염 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 4일 외국인계절근로자 폭염 대응을 강화했다
- 체감온도계와 예방식품, 수냉식 조끼를 추가 지원했다
- 체감온도 실시간 확인으로 휴식시간도 탄력 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 3400여명의 전국 최대 규모 외국인계절근로자를 대상으로 폭염 대응을 강화하며 온열질환 예방과 안전한 근로환경 조성에 행정력을 집중하고 있다고 4일 밝혔다.
군은 선운산농협, 대성농협과 함께 외국인계절근로자를 대상으로 체감온도계와 온열질환 예방 식품, 수냉식 조끼를 추가 지원하는 등 현장 중심의 폭염 대응을 강화했다.
특히 체감온도계를 활용해 작업 현장의 체감온도를 실시간으로 확인하고 폭염 상황에 맞춰 휴식시간을 탄력적으로 운영하며 온열질환 예방에 나서고 있다.
외국인계절근로자를 대상으로 체감온도계를 보급한 사례는 전국에서도 드문 선도적인 사례로 평가받고 있다.
고창군은 단순한 인력 지원을 넘어 안전한 근로환경 조성과 인권 보호를 군정의 핵심 가치로 삼고 다양한 지원정책을 지속적으로 추진하고 있다.
심덕섭 고창군수는 "외국인계절근로자는 고창 농업을 함께 이끌어가는 소중한 구성원"이라며 "전국 최대 규모 계절근로자 운영 지자체에 걸맞은 선도적인 정책을 통해 외국인계절근로자가 가장 일하기 좋은 도시 고창을 만들어 가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com