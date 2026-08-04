서울시, 강원 양양 큰바다해수욕장서 '장애인 해변캠프' 진행

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 4일 장애인 해변캠프를 진행한다고 밝혔다
- 7월 15일부터 8월 13일까지 양양 큰바다해수욕장서 운영한다
- 이동통행로·비치휠체어 등 편의시설과 안전관리로 휴식 기회를 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 '제33회 서울시 장애인 해변캠프'를 진행한다고 4일 밝혔다.
제33회 서울시 장애인 해변캠프는 7월 15일부터 8월 13일까지 30일간 강원도 양양군 큰바다해수욕장에서 운영되고 있다. 장애인과 그 가족 2700명이 참여신청을 했다.
해변캠프는 장애인과 가족에게 휴식과 재충전의 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 1994년 시작돼 올해 33회째를 맞았다. 서울시가 후원하고 사단법인 한국지체장애인협회 서울이 주최·주관하며 양양군이 협력한다. 서울시에 거주하는 장애인과 가족이면 누구나 참가할 수 있으며 참가비는 1인당 5000원이다.
캠프장에는 휠체어 이용자를 위한 이동 통행로와 장애인 화장실, 온수 샤워실, 가족 샤워실 등을 마련했다. 휠체어 장애인을 위한 비치 휠체어 2대, 구명조끼, 물놀이 튜브 등을 비치해 장애인이 불편 없이 해변을 이용할 수 있도록 했다. 숙박용 컨테이너와 야영텐트, 공용 취사시설도 운영한다.
안전 관리도 강화했다. 안전요원 7명과 수상요원 1명이 24시간 교대로 상주하며 참가자 안전을 관리하고, 숙소마다 소화기와 자동심장충격기(AED)를 비치했다. 입수 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지로 제한했다. 폭염과 해파리 발생 등에 대한 대응 체계도 갖췄다.
참가자들의 만족도도 높은 편이다. 지난해 만족도 조사에서는 95.4점을 기록했다. 참가자들은 이동 지원과 편의시설 덕분에 안전하게 바다를 즐길 수 있었다는 소감을 전했다.
정진우 복지실장은 "장애인과 가족들이 해변캠프에서 일상의 활력을 되찾는 모습을 볼 때 사업의 의미를 다시 느낀다"며 "남은 기간에도 안전한 운영을 통해 장애인과 가족들에게 휴식과 재충전의 시간을 제공하겠다"고 전했다.
blue99@newspim.com