불스원, 미미미누와 할인 기획전…차량용품 최대 70% 할인

AI 핵심 요약beta
- 불스원이 4일 유튜버 미미미누와 협업해
- 10일까지 엔진·세차·실내관리 등 제품을
- 최대 70% 할인하고 쿠폰·포인트를 지급했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 불스원이 유튜버 미미미누와 협업해 자동차 관리용품을 최대 70% 할인하는 기획전을 진행한다.
불스원은 오는 10일까지 공식 온라인몰에서 '불.미.세' 할인 행사를 운영한다고 4일 밝혔다.
이번 기획전은 미미미누가 불스원 신입사원으로 등장하는 예능형 콘텐츠와 연계해 마련됐다. 엔진 관리와 세차, 시야 확보, 실내 관리 관련 제품을 할인 판매한다.
대표 상품인 '팅커벨 펫 프렌들리+ 스프레이 탈취제 세트'는 1000개 한정으로 70% 할인한다. '그라스 더 편백 스프레이 1+1'은 68%, '불스원샷 시그니처 딥클린 1+1'은 59%, 'EZ클린 TPE 카매트'는 55% 할인된 가격에 판매한다.
차량용 시트와 와이퍼, 유막 제거·발수 코팅 세트, 사이드미러 필름, 에어컨 필터, 방향제 등 여름철 차량 관리 제품도 행사 대상에 포함됐다.
불스원몰 회원에게는 구매 금액별로 사용할 수 있는 총 3만5000원 상당의 쿠폰팩을 제공한다. 회원 가입과 앱 로그인, 카카오톡 채널 추가 시 최대 9000포인트도 지급한다.
불스원 관계자는 "미미미누와의 협업을 통해 자동차용품을 친근하게 알리고 고객에게 실질적인 구매 혜택을 제공하고자 했다"고 말했다.
chanw@newspim.com