중기중앙회, AI 응용제품 신속 상용화 지원사업 착수간담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 중소기업중앙회가 4일 AI 상용화 과제 수행기관 대상 간담회와 실무교육을 개최했다고 했다.
- 이번 사업은 중소 제조기업 AI 전환 지원으로 48개 과제가 선정돼 총 1229억원 규모로 추진된다고 했다.
- 추진단과 중기중앙회는 수행기관 의지 제고와 현장 소통을 통해 AI 전환 성과 확산에 적극 지원하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회(회장 김기문)는 중소기업기술정보진흥원 인공지능혁신추진단(단장 안광현)과 '제조분야 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업'에 선정된 과제 수행기관들을 대상으로 착수간담회와 실무교육을 순차적으로 개최한다고 4일 밝혔다.
'제조분야 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업'은 중소벤처기업부가 추진하는 중소 제조기업 AI 전환 지원사업으로, 최종 48개 과제가 선정되었으며 총 사업비 1229억원으로 과제를 수행할 예정이다.
안광현 추진단장은 "이번 착수간담회와 실무교육이 수행기관의 사업 추진 의지를 다지고 다양한 의견을 청취하는 소통의 장이자, 수행기관들의 사업 이해도를 높이고 원활한 사업 추진 기반을 다지는 계기가 될 것"이라며 "AI 전환 성과가 신속하게 창출될 수 있도록 사업 전 과정에서 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
양찬회 중기중앙회 혁신성장본부장은 "이번 지원사업이 AI 혁신을 통한 중소 제조현장의 경쟁력 강화로 이어지는 계기가 되길 기대한다"며 "현장과 긴밀히 소통해 지원사업에 참여하는 중소기업을 빈틈없이 지원하고, AX 성과가 한 기업에 그치지 않고 업종, 분야별로 확산될 수 있게 노력하겠다"고 밝혔다.
tack@newspim.com