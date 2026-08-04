韩国7月CPI同比上涨2.8% 石油价格回落缓解物价压力

纽斯频通讯社世宗8月4日电 韩国国家数据处4日发布的《2026年7月消费者物价动向》显示，韩国7月消费者物价指数（CPI）为119.77（2020年=100），同比上涨2.8%，涨幅较6月的3.2%有所回落。

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数据显示，今年韩国消费者物价同比涨幅分别为1月2.0%、2月2.0%、3月2.2%、4月2.6%、5月3.1%、6月3.2%，7月涨幅出现放缓。

从分项来看，能源价格仍是推动物价上涨的重要因素。7月石油类产品价格同比上涨15.5%，其中柴油和汽油价格分别上涨21.5%和12.6%；不过，石油类产品价格环比下降5.5%，中东局势导致的油价快速上涨势头有所缓解。石油类产品对消费者物价上涨的贡献度由6月的0.93个百分点降至7月的0.60个百分点。

农林水产品价格同比上涨0.9%。其中，国产牛肉、大米、进口牛肉和鸡蛋价格分别上涨5.7%、7.9%、8.7%和7.5%；白菜、西瓜和菠菜价格分别下降18.4%、11.1%和21.3%。单独来看，农产品价格同比下降2.2%。农林水产品对物价上涨的贡献度由6月的0.24个百分点降至7月的0.07个百分点。加工食品价格同比上涨1.0%。

服务价格同比上涨2.6%。其中，住房租赁价格同比上涨1.1%，全租和月租价格分别上涨1.1%和1.2%；受幼儿园学费和托育机构收费下降影响，公共服务价格同比上涨1.4%；保险服务费和境外团队旅游费用分别上涨13.4%和20.0%，带动个人服务价格同比上涨3.5%。

反映居民实际生活成本变化的生活物价指数同比上涨2.5%，其中食品价格上涨1.6%，非食品价格上涨3.2%。受天气因素影响较大的鲜活食品价格指数同比下降2.3%。

此外，按经济合作与发展组织（OECD）口径计算、剔除食品和能源价格后的核心通胀率同比上涨2.6%；韩国国内采用的剔除农产品和石油类产品价格后的核心通胀率同比上涨2.5%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社