진주시, 정촌면 소곡마을 햇빛소득마을 공모사업 선정

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998.4kW 수상 태양광 발전소 건설

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 주민 참여형 수상 태양광 발전시설 구축에 나선다.

시는 행정안전부가 주관하는 2026년 햇빛소득마을 공모사업 1차 공모에 정촌면 소곡마을이 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.

경남 진주시가 3일 행정안전부가 주관하는 '2026년 햇빛소득마을 공모사업' 1차 공모에 정촌면 소곡마을이 최종 선정됐다. 사진은 진주시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2024.02.15.

햇빛소득마을 공모사업은 저수지 등 지역 내 유휴부지를 활용해 주민이 참여하는 태양광 발전시설을 설치하고 발전 수익을 주민에게 직접 나누거나 마을 복지사업에 활용하는 방식이다.

이번에 선정된 정촌면 소곡마을은 소곡리와 예상리 일원 두량저수지에 총사업비 16억 원을 투입해 998.4kW 규모의 수상 태양광 발전시설을 조성한다. 사업비는 국비 융자 지원 85%, 자부담 15%로 마련된다.

소곡마을은 사업 추진 과정에서 주민 수용성을 인정받았다. 소곡리 주민 동의율은 96%, 예상리 주민 동의율은 93%로 전체 주민 동의율은 약 95%에 달했다. 주민 51명이 참여하는 협동조합도 설립했다.

협동조합은 8월부터 전기사업과 개발행위 허가 등 행정절차를 진행하고 10월 착공해 12월 준공과 상업 운전을 시작할 계획이다.

시는 2차 공모에도 대곡면 마진리와 금곡면 인담리 등 2개 마을의 신청을 마치는 등 신재생에너지 보급 확대에 나서고 있다.

시 관계자는 "유휴부지를 활용해 주민에게 연간 안정적인 수익을 제공하는 상생형 사업"이라며 "정촌 소곡마을 사업이 차질 없이 추진되도록 지원하고 2차 공모 지역도 최종 선정될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com