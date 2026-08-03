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조규일 진주시장, 폭염 중대경보 대응 점검…"취약지역 보호 총력"

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  • 진주시가 3일 폭염 중대경보 속 공사장·경로당·대중교통 시설을 찾아 대응 상황을 점검했다
  • 조규일 시장은 공사장 근로자 온열질환 예방과 무료 생수 자판기·스마트 승강장·경로당 냉방 및 이용 불편을 살폈다
  • 시는 재난안전대책본부 2단계 유지 속 폭염 태스크포스 가동과 버스·공용차량 안내로 시민 행동요령 홍보를 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

근로자와 어르신 건강 대책 적극 추진
폭염 대응 체계 강화·비상체제 유지

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 폭염 중대경보가 이어지자 공사장과 경로당, 대중교통 시설을 찾아 취약지역 대응 실태 점검에 나섰다.

시는 3일 폭염 중대경보가 지속됨에 따라 시민 안전 확보와 폭염 피해 예방을 위해 조규일 시장이 폭염 취약지역을 방문해 대응 상황을 점검했다고 밝혔다.

조규일 경남 진주시장(왼쪽 두 번째)이 3일 봉곡경로당을 찾아 폭염 대응 상황을 점검하고 있다.[사진=진주시] 2026.08.03

조 시장은 먼저 '청년허브하우스' 건립사업장을 찾아 근로자들의 온열질환 예방 대책을 확인했다. 무더운 시간대 작업 조정과 충분한 휴식 보장, 냉수와 냉방용품 비치, 폭염 안전수칙 준수 여부 등을 살피고 현장 관계자들에게 근로자 건강과 안전을 우선 관리해 달라고 당부했다.

이어 지난달 31일부터 시범 운영 중인 '시원하모 생수 자판기'가 설치된 중앙시장 입구 스마트 승강장을 방문해 운영 실태를 점검했다. 조 시장은 전통시장을 찾은 시민들과 함께 무료 생수 자판기 이용 방법을 직접 살펴보고 폭염 속 대중교통 이용 불편 사항도 확인했다.

조 시장은 봉곡경로당도 찾아 냉방시설 운영 상태와 이용 불편을 점검하고 어르신들의 건강 상태를 살폈다. 또 수분 섭취와 한낮 야외활동 자제, 무더위쉼터 이용 등 폭염 시 행동요령을 안내했다.

시는 재난안전대책본부 비상 2단계를 유지한 채 폭염 태스크포스와 협업부서, 전 읍면동이 참여하는 예찰과 홍보활동을 강화하고 있다. 시는 버스정보시스템을 활용해 시내버스 226대에서 폭염 대응 요령을 안내하고, 공용차량 거리방송과 폭염 홍보 마그네틱 시트지로도 시민 안내를 이어가고 있다.

조규일 시장은 "폭염은 시민의 생명과 건강을 위협하는 재난"이라며 "현장 중심 점검과 취약계층 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com

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