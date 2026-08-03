정영두 김해시장, 폭염·가뭄 속 취약계층 보호 대책 점검

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경로당과 독거노인 가구 방문

안전관리 재난도우미 체계 가동

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 연일 이어지는 폭염과 가뭄으로부터 취약계층 보호에 나섰다.

시는 정영두 시장이 3일 경로당과 독거노인 가구를 방문해 폭염과 가뭄에 따른 취약계층 보호대책을 점검했다고 밝혔다.

정영두 경남 김해시장(가운데)이 3일 경로당을 방문해 폭염과 가뭄 약자보호대책을 점검하고 있다.[사진=김해시] 2026.08.03

정 시장은 이날 경로당의 냉방기기 가동 실태와 무더위쉼터 운영 상황을 살피고 어르신들의 애로사항을 들었다. 이어 홀로 거주하는 건강 취약 저소득 가구를 방문해 의료안심키트 등 물품을 전달하고 안부를 확인했다.

정 시장은 "연일 이어지는 기록적 폭염과 가뭄은 재난 약자의 생명과 직결된 위협"이라며 "경로당 무더위쉼터 냉방비 지원과 1대1 밀착 케어를 강화해 어르신들이 이번 여름을 안전하게 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

시는 지속되는 이상고온과 용수 부족 상황에서 온열질환과 생활용수 불안정에 취약한 고령층의 인명 피해를 막는 데 집중하고 있다. 행정안전부 재난안전대책본부와 2026년 하절기 종합대책을 연계해 현장 중심 대응으로 재난 사각지대를 줄인다는 방침이다.

폭염 대책기간 동안 노인맞춤돌봄서비스와 응급안전안심서비스 등 재난도우미 체계를 가동해 취약계층 안전 관리를 강화하고 있다.

news2349@newspim.com