정영두 김해시장, 폭염·가뭄 속 취약계층 보호 대책 점검

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 3일 폭염·가뭄 속 취약계층 보호대책을 점검했다
- 정영두 시장이 경로당·독거노인 가구를 방문해 냉방실태와 애로사항을 확인하고 의료안심키트 등을 전달했다
- 시는 재난도우미 체계를 가동해 고령층 온열질환 예방과 재난 사각지대 해소에 집중하고 있다
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안전관리 재난도우미 체계 가동
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 연일 이어지는 폭염과 가뭄으로부터 취약계층 보호에 나섰다.
시는 정영두 시장이 3일 경로당과 독거노인 가구를 방문해 폭염과 가뭄에 따른 취약계층 보호대책을 점검했다고 밝혔다.
정 시장은 이날 경로당의 냉방기기 가동 실태와 무더위쉼터 운영 상황을 살피고 어르신들의 애로사항을 들었다. 이어 홀로 거주하는 건강 취약 저소득 가구를 방문해 의료안심키트 등 물품을 전달하고 안부를 확인했다.
정 시장은 "연일 이어지는 기록적 폭염과 가뭄은 재난 약자의 생명과 직결된 위협"이라며 "경로당 무더위쉼터 냉방비 지원과 1대1 밀착 케어를 강화해 어르신들이 이번 여름을 안전하게 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
시는 지속되는 이상고온과 용수 부족 상황에서 온열질환과 생활용수 불안정에 취약한 고령층의 인명 피해를 막는 데 집중하고 있다. 행정안전부 재난안전대책본부와 2026년 하절기 종합대책을 연계해 현장 중심 대응으로 재난 사각지대를 줄인다는 방침이다.
폭염 대책기간 동안 노인맞춤돌봄서비스와 응급안전안심서비스 등 재난도우미 체계를 가동해 취약계층 안전 관리를 강화하고 있다.
news2349@newspim.com