밀양시, '2025년 지방정부 적극행정 평가' 우수기관 선정

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부서별 우수사례 발굴·업무 재설계

적극행정 문화 정착 위한 노력 인정

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 행정안전부의 '2025년 지방정부 적극행정 종합평가'에서 실적 개선과 추진 역량을 동시에 인정받았다.

시는 3일 정부세종청사 중앙동 대강당에서 열린 제6회 적극행정 유공포상 시상식에서 '2025년 지방정부 적극행정 종합평가' 평가 개선 우수기관으로 선정돼 행정안전부 장관 표창을 받았다고 밝혔다.

현윤희 경남 밀양시 행정지원과장(오른쪽)이 3일 정부세종청사에서 열린 '제6회 적극행정 유공포상 시상식'에서 김민재 행정안전부 차관으로부터 '2025년 지방정부 적극행정 종합평가' 평가 개선 우수기관 행정안전부 장관 표창을 수여받고 있다.[사진=밀양시] 2026.08.03

이날 시상식에는 행정안전부 차관이 참석해 기관 표창을 직접 수여했다.

시는 최근 몇 년간 적극행정 제도를 정비하고 교육·평가·인센티브를 연계해 운영하는 등 제도 운용의 내실을 다져 왔다. 동시에 부서별 우수사례를 발굴해 공유하고 시민 체감 중심으로 업무를 재설계하는 방식의 행정 개선을 추진해 왔다.

이 같은 노력에 힘입어 밀양시는 전국 75개 시 단위 지방자치단체 가운데 전년 대비 실적 개선 1위를 기록했다. 이에 따라 적극행정 종합평가에서 평가 개선 우수기관으로 선정돼 장관 표창을 받았으며 전반적인 적극행정 추진 역량과 성과를 인정받아 종합평가 우수기관에도 함께 이름을 올렸다.

안병구 시장은 "이번 행정안전부 장관 표창은 공직사회에 적극행정 문화를 정착시키고 시민 중심 행정을 실천하기 위해 직원 모두가 함께 노력한 결과"라며 "앞으로도 변화와 혁신을 바탕으로 시민 의견을 행정에 적극 반영하고 일상에서 체감할 수 있는 적극행정을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com