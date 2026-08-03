대전교육청, 수업혁신 '초등 학생평가 전문가' 육성

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5일까지 기본 과정 연수...수업·평가·기록 일체화 등 역량 강화

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 수업 혁신과 학생 성장 중심 평가 문화를 이끌 초등 학생평가 전문가 양성을 지원한다.

3일 시교육청에 따르면 오는 5일까지 유성구 인터시티호텔에서에서 초등교사 30명을 대상으로 '2026년 초등학교 학생평가 전문가 기본 과정 연수'가 진행된다.

대전시교육청은 오는 5일까지 '2026년 초등학교 학생평가 전문가 기본 과정 연수'를 운영한다. [사진=대전시교육청] 2026.08.03 vincent977@newspim.com

이번 연수는 초등 교원의 학생평가 전문성을 높여 2022 개정 교육과정의 학교 현장 안착을 지원하고 학생의 변화와 성장을 돕는 과정중심평가 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

학생평가 전문가 과정은 기본·심화·전문 과정과 인증 절차를 거쳐 평가 전문 교원을 양성하는 단계별 역량 강화 프로그램이다.

시교육청은 이번 기본 과정을 시작으로 향후 심화 및 전문가 과정을 운영해 학교 현장에서 학생평가를 주도할 핵심 인력을 지속적으로 육성할 계획이다.

이번 연수는 총 30시간 운영되며 '학생평가의 이해와 실제', '교육과정-수업-평가-기록 일체화의 이해'를 중심으로 현장 적용력을 높이는 실습형 프로그램으로 구성됐다.

특히 학교 현장의 과정중심평가 운영 사례와 학생 성장 지원을 위한 피드백·기록 방법, 서·논술형 평가 문항 개발 등 교원들이 실제 수업과 평가에 활용할 수 있는 역량 강화에 초점을 맞췄다.

안효팔 대전시교육청 초등교육과장은 "학생평가는 학생의 성장을 이끌고 교수·학습의 질을 높이는 교육의 핵심 과정"이라며 "교원들이 학생평가를 직접 설계하고 운영할 수 있는 전문성을 갖출 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com