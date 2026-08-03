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'축구협 청문회서 부적절 언행 논란' 문진희 심판위원장 사임

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  • 대한축구협회가 3일 문진희 심판위원장 사임을 발표했다.
  • 문진희는 30일 국회 청문회에서 의원들과 충돌해 태도 논란을 일으켰다.
  • 위증·비리 의혹과 축구계 사퇴 요구가 겹치며 결국 자리에서 물러났다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 국회 청문회장에서 부적절한 언행으로 논란을 일으킨 문진희 대한축구협회 심판위원장이 결국 자리에서 물러난다.

대한축구협회는 3일 "문진희 심판위원장이 일신상의 사유로 사임서를 제출했다"고 밝혔다. 정관에 따라 임원은 사임서 제출 즉시 효력이 발생한다. 축구협회는 새 집행부가 출범할 때까지 부위원장 대행 체제로 운영된다.

문 위원장은 지난달 30일 국회 문화체육관광위원회 청문회에 증인으로 출석했다. 이 자리에서 그는 의원들과 정면으로 충돌했다.

[서울=뉴스핌] 문진희 대한축구협회 심판위원장이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. [사진=뉴스핌 유튜브 캡쳐] 2026.07.30 football1229@newspim.com

조국혁신당 김재원 의원이 심판 행정 사유화와 카르텔 의혹을 제기하자, 문 위원장은 한 손을 바지 주머니에 넣은 채 언짢은 기색을 숨기지 않았다. 김 의원이 "자세를 똑바로 하고 공손하게 대답하라"고 지적하자, 문 위원장은 "위원님은 말씀하고 나는 하지 말란 말이냐. 목소리를 다운시키라"며 맞받아쳤다.

중재에 나선 더불어민주당 조계원 의원을 향해서는 "거기는 끼지 마시라"고 목소리를 높였다. 현장은 순간 아수라장이 됐고 이재정 문체위원장이 개입한 뒤에야 겨우 진정됐다.

태도 문제만이 전부가 아니었다. 위증 의혹이 사퇴 압박을 가중시켰다. 문 위원장은 축구협회장 선거 당시 특정 후보의 불법 선거 운동을 도왔다는 의혹을 전면 부인했다. 그러나 심판 승급과 경기 배정을 대가로 매표 행위를 했다는 제보와 녹취록이 공개됐다. 파문이 일자 문 위원장은 "잘 모르겠다. 답변이 잘못 쓰였다"며 말을 번복했다.

국회에서의 추태와 비리 의혹이 겹치자 축구계 내부와 대의원들의 사퇴 요구가 거세졌다. 결국 문 위원장은 심판평가협의체 회의를 하루 앞당겨 치른 뒤 협회에 사임서를 제출했다. 사유는 '일신상의 이유'라고 적었지만 파장이 커진 청문회 논란이 문제가 원인이었다.

psoq1337@newspim.com

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