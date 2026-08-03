'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 북미 개봉 첫날 '엔드게임' 넘었다

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개봉일 수익 1억 6930만달러 기록

국내서는 5일 만에 300만 돌파

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 북미 개봉 첫날 '어벤져스: 엔드게임'의 개봉일 흥행 수익을 넘어섰다고 3일 밝혔다.

[사진=소니픽쳐스]

박스오피스 모조(Box Office Mojo)에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 지난달 31일 북미 개봉 첫날 약 1억 6930만달러(약 2420억원)의 흥행 수익을 기록했다. 이는 '어벤져스: 엔드게임'의 개봉일 수익인 약 1억 5746만달러를 웃도는 수치다.

이번 기록은 역대 '스파이더맨' 시리즈 가운데 개봉 첫날 최고 흥행 수익이기도 하다.

영화는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모두에게 잊힌 피터 파커가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적과 마주하고, DNA 변이로 얻게 된 새로운 힘 속에서 또 다른 위협에 맞서는 이야기를 담았다.

북미 현지에서는 작품에 대한 호평도 이어지고 있다. 현지 매체들은 액션 연출과 스토리, 톰 홀랜드의 연기 등을 긍정적으로 평가했다.

한편 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 국내에서는 개봉 5일 만에 누적 관객 300만명을 돌파했으며 현재 전국 극장에서 상영 중이다.

taeyi427@newspim.com