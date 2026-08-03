해남서 국가AI컴퓨팅센터 첫 삽...정부·민간 2조 4000억 투입

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2028년 GPU 1만 5000장…AI 3대 강국 인프라 시동

[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군 솔라시도 데이터센터파크 부지에서 과학기술정보통신부가 3일 '국가인공지능(AI)컴퓨팅센터' 착공식을 열고 본격적인 건립에 들어갔다.

이날 행사에는 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관, 민형배 전남광주특별시장, 명현관 해남군수, 우승희 영암군수와 박지원·한준호·안도걸 국회의원, 시·군의원 등 정·관계 인사와 안정태 한국에이아이컴퓨팅센터 대표, 이준희 삼성SDS 대표, 김유원 네이버클라우드 대표 등 민간 참여기업 관계자 200여명이 참석했다.

참석자들은 AI 3대 강국 도약 비전 선포와 함께 기공 발파를 통해 센터 착공을 알렸다.

국가AI컴퓨팅센터 착공식 (왼쪽 명현관 해남군수_ 오른쪽 배경훈 부총리). [사진=해남군] 2026.08.03 khyeon0424@newspim.com

국가AI컴퓨팅센터는 2028년 가동을 목표로 총사업비 2조 4065억원을 들여 건립된다. 2028년까지 고성능 그래픽처리장치(GPU) 1만 5000장을 확보하고 2030년에는 5만장 규모로 단계 확대할 계획이다. 센터 완공 전인 2027년부터 삼성SDS 데이터센터의 일부 AI 컴퓨팅 자원을 먼저 개방해 산·학·연의 수요에 선제 대응한다.

시설은 부지 4만 8996㎡에 연면적 1만 6978㎡(지상 2층) 규모로 지어진다. 초기 40MW 구축 후 추가 40MW를 증설해 총 80MW의 AI 전문 데이터센터로 완성된다. 완공되면 초거대 AI 모델 학습과 연구를 지원하는 국가 차원 대규모 AI 컴퓨팅 허브로 활용되며 산·학·연과 기업이 공동 사용하는 개방형 플랫폼으로 운영된다.

사업은 지난해 10월 삼성SDS 주도 컨소시엄이 우선 협상대상자로 선정되면서 본격화됐다. 컨소시엄에는 삼성SDS, 네이버클라우드, 삼성물산, 카카오, 삼성전자, 클러쉬, 케이티, 전남광주통합특별시, 서남해안기업도시개발이 참여했다. 과기정통부와 금융위 국민성장펀드, 삼성SDS 컨소시엄 출자를 바탕으로 민관 합작 특수목적법인(SPC)인 한국에이아이컴퓨팅센터(코아크·KOACC)가 올해 6월 설립됐다.

배경훈 장관은 기념사에서 "오늘은 대한민국 AI 혁명의 역사적 순간"이라며 "정부와 민간이 힘을 합쳐 첨단 GPU 확보와 국산 AI 반도체 활성화를 병행 추진해 세계적인 AI 인프라 허브로 도약하겠다"고 밝혔다.

[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 3일 오후 전남광주통합특별시 해남군 솔라시도 데이터센터 파크 부지에서 국가 AI 컴퓨팅센터 착공식이 열리고 있다. 2026.08.03 khyeon0424@newspim.com

이준희 삼성SDS 대표는 "국가 AI 컴퓨팅센터는 정부와 민간의 민관 협력 상징 모델"이라며 "최고 수준 인프라 구축, 민관 협력 시너지 극대화, 지역과 함께 성장하는 센터 조성"을 약속했다.

명현관 해남군수는 "국가AI컴퓨팅센터 착공은 AI 3대 강국 도약 국가전략이 해남에서 시작되는 역사적 순간"이라며 "정부·국회·전남광주특별시와 긴밀 협력해 국가 프로젝트 성공을 뒷받침하고 해남을 AI와 재생에너지가 융합된 대표 미래산업도시로 육성하겠다"고 말했다.

해남군은 인허가 절차를 1개월 내 신속 처리하는 등 원스톱 지원체계를 마련해 사업 추진을 지원했다. 군은 센터를 중심으로 AI 데이터센터 클러스터와 클라우드·디지털서비스 산업을 연계한 첨단산업 생태계를 단계 구축하고 재생에너지자립도시, RE100 국가산단 조성도 함께 추진할 방침이다.

센터 건립 과정에서 2만여명의 고용 창출과 6조원 이상 경제적 파급효과가 기대된다. 삼성은 솔라시도 기업도시 내에 국가AI컴퓨팅센터를 포함해 총 17조원 규모 대규모 AI 데이터센터를 건립할 계획이다.

Khyeon0424@newspim.com