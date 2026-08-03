'한여름 음악 여행'...세종평생교육원 '모락모락' 무대 속으로

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12일 밴드 '웬즈데이오프' 공연...시민 누구나 무료 관람

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청평생교육원(평생교육원)이 시민들에게 일상 속 문화 향유 기회를 제공하기 위한 무대를 선보인다.

3일 평생교육원에 따르면 오는 12일 평생교육원 시청각실에서 정기 공연 프로그램 '모락모락' 8월 공연을 연다.

세종시교육청평생교육원은 오는 12일 평생교육원 시청각실에서 '모락모락' 8월 공연을 개최한다. [사진=세종시교육청] 2026.08.03 vincent977@newspim.com

'모락모락'은 시민들이 가까운 일상에서 자연스럽게 문화예술을 즐길 수 있도록 매월 다양한 장르의 공연을 선보이는 평생교육원의 정기 예술 프로그램이다.

이번 8월 무대에는 컨트리 블루스밴드 '웬즈데이오프'가 출연해 미국 시골 마을의 옛 정취가 느껴지는 전통 포크·컨트리 음악을 현대적인 감각으로 재해석한 공연을 펼친다.

특히 다양한 이국적 악기 연주와 독창적인 음악 표현을 통해 관객들에게 마치 해외 음악 여행을 떠난 듯한 특별한 무대를 선사할 예정이다.

공연은 세종시민 누구나 무료로 관람할 수 있으며 세종시교육청평생교육원 누리집을 통해 사전 신청할 수 있다.

vincent977@newspim.com