안성시, 기록적 폭염 총력 대응…"시민 안전 최우선"

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 연일 계속되는 폭염으로 온열질환 등 인명피해 우려가 커짐에 따라 시민 안전을 최우선으로 하는 행정을 펼친다.

3일 김보라 시장은 긴급회의를 열고 8월 확대간부회의의 주요 안건을 폭염 대책으로 특별 편성하고 부서별 대응 현안과 향후 계획을 논의했다고 밝혔다.

안성시 폭염 총력 대응 긴급회의 모습[사진=안성시]

이번 회의에서는 취약계층 보호, 야외 작업장 안전관리, 무더위쉼터 운영 상태, 폭염 취약지역 예찰 활동 등 시민들이 피부로 체감할 수 있는 현장 중심의 대응책 등이 점검됐다.

특히 시는 폭염 취약시간대 야외 작업과 농작업 자제를 적극 권고하기로 하고 건설 현장의 작업시간 조정과 폭염안전 5대 기본수칙 준수 여부도 확인한다는 계획이다.

아울러 무더위쉼터 운영과 현장 예찰을 한층 강화하고 전력 사용량 급증에 따른 노후 주택·전통시장 등 화재 취약시설의 예방 활동도 강화한다.

또한 폭염특보 단계별 행동 요령과 대응 기준을 시민들이 이해하기 쉽도록 재정비하고 부서별 대응체계와 현장 조치 기준을 명확히 설정해 상황 변화에 신속하고 일관성 있게 대처하기로 했다.

김보라 안성시장은 "최근 기록적인 폭염이 이어지는 만큼 긴장을 늦추지 말고 현장 중심의 대응에 최선을 다해야 한다"며 "폭염은 작은 부주의가 큰 피해로 이어질 수 있으므로 시민 안전수칙 홍보를 강화하고 부서별 빈틈없는 대응체계를 유지해 시민의 생명과 안전을 지키는 데 모든 행정력을 집중해 달라"고 당부했다.

시는 이와함께 독거노인·고령 농업인 등 취약계층의 안부 확인을 확대하고 재난문자와 마을방송, SNS를 통해 폭염 대응 지침을 지속해서 안내할 계획이다.

lsg0025@newspim.com