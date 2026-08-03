한경국립대, 청소년 드론캠프 운영…기초부터 실습까지

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 한경국립대학교가 안성시의 지원을 받아 지역 청소년을 대상으로 하는 '청소년 드론캠프'를 운영하고 있다고 3일 밝혔다.

이번 캠프는 방학을 맞은 청소년들이 드론 기술을 직접 체험하며 미래 산업에 대한 이해를 높이고 과학적 사고력과 창의적 문제 해결 능력을 키울 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

한경국립대(안성‧평택), 청소년 드론캠프 참가자들이 기념촬영을 하고 있다[사진=한경국립대]

교육은 한경국립대학교에서 총 2회차로 나뉘어 진행된다. 1차 과정은 지난달 27일부터 31일까지 마쳤고 2차 과정은 3일부터 7일까지 진행된다.

참가 학생들은 드론의 비행 원리와 관련 법규, 안전교육 등 기초 이론을 먼저 학습한 뒤 직접 드론을 조립하는 실습과 드론 코딩 및 자율비행 제어 교육에 참여하게 된다.

특히 이번 캠프에는 현직 드론 전문가들이 멘토로 참여해 실습을 지도하게 되며 드론 산업과 관련된 다양한 직업과 진로를 소개하는 상담 프로그램도 운영한다.

이창희 한경국립대 평생교육원장은 "청소년들이 이번 드론캠프를 통해 미래 기술을 직접 경험하고 자신의 적성과 가능성을 발견하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 청소년들이 미래 산업을 이끌어 갈 창의융합형 인재로 성장할 수 있도록 과학기술 체험 프로그램을 지속적으로 확대하겠다"고 전했다.

lsg0025@newspim.com