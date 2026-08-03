안성시의회, 네이버 공식 블로그 개설…10일까지 SNS 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 안성시의회가 3일 네이버 공식 블로그를 개설해 시민과 소통을 강화했다.
- 안성시의회는 블로그 개설 기념 SNS 이벤트를 10일까지 진행해 커피 쿠폰 등 경품을 제공한다.
- 시의회는 온라인 플랫폼으로 의정·생활정보를 제공하고 정기 이벤트로 시민 참여를 확대할 계획이다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시의회가 시민과의 소통을 강화하기 위해 네이버 공식 블로그를 새롭게 개설했다.
안성시의회는 공식 블로그 개설을 기념해 SNS 이벤트를 오는 10일까지 진행한다고 3일 밝혔다.
이 공식 블로그는 제9대 안성시의회 개원을 맞아 마련됐다.
공식 블로그에는 의정활동과 조례 소식, 회기 운영 등 의회 본연의 역할뿐만 아니라 안성시의 숨은 명소, 시민 혜택 정보 등 다양한 콘텐츠가 담겼다.
이벤트 참여를 원하는 시민은 안성시의회 네이버 공식 블로그를 이웃으로 추가한 뒤 이벤트 게시글에 축하와 응원의 댓글을 작성하면 된다.
이후 해당 참여 화면을 캡처해 안성시의회 공식 페이스북이나 인스타그램 메시지(DM)로 보내면 응모가 자동으로 끝난다.
시의회는 응모자 중 추첨을 통해 커피 쿠폰 등 다양한 경품을 증정하기로 하고 당첨자는 오는 12일 공식 블로그와 SNS 채널을 통해 발표할 예정이다.
반인숙 안성시의회 의장은 "시민들이 의회를 더욱 쉽고 친근하게 접할 수 있도록 공식 블로그를 개설하게 됐다"며 "앞으로도 온라인 플랫폼을 활용해 정기적인 이벤트를 열고 시민들에게 유익한 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com