안성시의회, 네이버 공식 블로그 개설…10일까지 SNS 이벤트

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시의회가 시민과의 소통을 강화하기 위해 네이버 공식 블로그를 새롭게 개설했다.

안성시의회는 공식 블로그 개설을 기념해 SNS 이벤트를 오는 10일까지 진행한다고 3일 밝혔다.

안성시의회 네이버 공식 블로그 개설 기념 이벤트 안내 홍보물[사진=안성시의회]

이 공식 블로그는 제9대 안성시의회 개원을 맞아 마련됐다.

공식 블로그에는 의정활동과 조례 소식, 회기 운영 등 의회 본연의 역할뿐만 아니라 안성시의 숨은 명소, 시민 혜택 정보 등 다양한 콘텐츠가 담겼다.

이벤트 참여를 원하는 시민은 안성시의회 네이버 공식 블로그를 이웃으로 추가한 뒤 이벤트 게시글에 축하와 응원의 댓글을 작성하면 된다.

이후 해당 참여 화면을 캡처해 안성시의회 공식 페이스북이나 인스타그램 메시지(DM)로 보내면 응모가 자동으로 끝난다.

시의회는 응모자 중 추첨을 통해 커피 쿠폰 등 다양한 경품을 증정하기로 하고 당첨자는 오는 12일 공식 블로그와 SNS 채널을 통해 발표할 예정이다.

반인숙 안성시의회 의장은 "시민들이 의회를 더욱 쉽고 친근하게 접할 수 있도록 공식 블로그를 개설하게 됐다"며 "앞으로도 온라인 플랫폼을 활용해 정기적인 이벤트를 열고 시민들에게 유익한 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 전했다.

lsg0025@newspim.com