[내일날씨] 한낮 37도 폭염 계속…중부·남부 오후 소나기

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아침 최저 23~27도·낮 최고 31~37도



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 4일은 낮 최고기온이 37도까지 오르는 폭염이 계속되는 가운데 중부지방과 남부지방에는 오후 한때 소나기가 내리겠다.

3일 기상청에 따르면 오는 4일 전국이 대체로 맑은 가운데 오후부터 저녁 사이 충청권과 전라권, 경상서부내륙, 제주도산지·중산간에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다.

화요일인 4일은 낮 최고기온이 37도까지 오르는 폭염이 계속되는 가운데 오후 한 때 중부지방과 남부지방을 중심으로 소나기가 내리겠다. 사진은 양산을 쓰고 이동하는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB]

예상 강수량은 충청권·경북서부내륙·경남서부내륙 5~40mm, 전라권 5~60mm, 제주도산지·중산간 5mm 안팎이다.

아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 27도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 25도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.

낮 최고기온은 31~37도로 예상된다. ▲서울 37도 ▲인천 35도 ▲수원 37도 ▲춘천 37도 ▲강릉 32도 ▲청주 36도 ▲대전 37도 ▲전주 35도 ▲광주 36도 ▲대구 36도 ▲부산 34도 ▲울산 34도 ▲제주 34도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com