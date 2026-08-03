산청군, 폭염·가뭄 상황판단회의…재난 대응 체계 점검

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관계 부서·유관기관 협조체계 강화

온열질환 및 농작물 보호 비상 대응

[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군 폭염 중대경보 발령이 예상됨에 따라 취약계층 보호와 농업 피해 최소화를 위해 총력을 기울이고 있다.

산청군은 3일 오전 군청에서 '폭염 및 가뭄 상황판단회의'를 열고 여름철 재난 대응 태세를 전반적으로 점검했다고 밝혔다. 성흥택 부군수 주재로 열린 이날 회의에서는 군 전 부서와 제8962부대, 한국농어촌공사 산청지소 등 유관기관이 참석했다.

3일 오전 경남 산청군청에서 성흥택 부군수 주재로 열린 '폭염 및 가뭄 상황판단회의'[사진=산청군]2026.08.03

참석자들은 폭염과 가뭄에 따른 피해가 예상되는 분야별 대응 현황을 공유하고 협조체계를 재점검했다.

성 부군수는 온열질환과 농작물 피해를 줄이기 위해 관계 부서에 비상 대응체계 즉시 가동을 지시했다.

성 부군수는 "기후변화로 폭염·가뭄 등 이상기후가 심화되는 상황을 언급하며 지자체의 선제적이고 유기적인 대응이 필요하다"면서 "군민의 생명과 재산 보호를 위해 가용 행정력을 재난 대응에 집중하겠다"고 말했다.

군은 회의 결과에 따라 폭염·가뭄 대응체계를 본격 가동한다. 우선 독거노인 등 폭염 취약계층을 대상으로 안부 확인을 강화하고 무더위쉼터를 집중 점검해 이용 여건을 살필 계획이다.

도심 열섬 현상 완화를 위해 살수차를 탄력적으로 운영하고 농작물·가축 피해 예방을 위한 현장 지도를 강화한다. 가뭄 장기화에 대비해 농업용수와 생활용수 확보 대책도 병행해 추진할 방침이다.

군 관계자는 "경남도와 유관기관과의 긴밀한 협조를 유지해 올여름 폭염과 가뭄으로 인한 군민 안전 위협과 피해를 줄이는 데 행정 역량을 집중하겠다"고 전했다.

m25322532@newspim.com