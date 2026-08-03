韩国6月网购交易额同比增10.7% 通信设备销量大增

纽斯频通讯社世宗8月3日电 韩国国家数据处3日发布《2026年6月网购动向》报告显示，今年6月韩国网购交易额达24.6067万亿韩元，同比增长10.7%。其中，通信设备、汽车及汽车用品销售快速增长，带动整体网购交易规模继续扩大。

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数据显示，6月韩国移动购物交易额为18.9270万亿韩元，同比增长9.8%。不过，移动购物交易额占网上购物总交易额的比重为76.9%，较去年同期下降0.7个百分点。

按商品类别看，通信设备交易额同比增长144.4%，增幅居首；汽车及汽车用品增长56.8%，家电增长35.2%，计算机及周边设备增长26.9%，农畜水产品增长12.7%，家电及电子产品增长11.9%，食品饮料增长10.4%。鞋类和服装交易额则分别下降7.6%和1.5%。

从交易规模看，餐饮服务交易额最高，为3.6109万亿韩元，占网上购物总交易额的14.7%；食品饮料交易额为3.3539万亿韩元，占13.6%；家电交易额为3.3182万亿韩元，占13.5%；旅游及交通服务交易额为2.7710万亿韩元，占11.3%；服装和生活用品交易额分别占7.8%和7.4%。

数据显示，今年第二季度韩国网上购物交易额达73.6085万亿韩元，同比增长10.1%。其中，汽车及汽车用品交易额同比增长72.5%，通信设备增长66.1%，食品饮料增长11.3%；旅游及交通服务交易额同比下降0.2%。

跨境电商方面，今年第二季度韩国网络海外直销额达1.2032万亿韩元，同比增长38.7%。按地区看，对美国、中国和日本的网络直销额分别增长56.8%、25.5%和15.4%。按商品类别看，化妆品海外直销额同比增长45.9%，服装及时尚类商品增长14.8%。

同期，韩国海外直购额为2.1166万亿韩元，同比下降2.7%。其中，自中国和美国的购买额分别下降5.7%和6.6%，自日本的购买额增长33.8%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社