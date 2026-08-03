'아이디어 반짝'...대전 탄방중·한밭초, '학생창의력 챔피언' 금·은상

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

탄방중 '탄단지'팀 금상·한밭초 '뉴월드 늑구'팀 은상

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 지역 초·중학생들이 전국 창의력 대회에서 창의적 사고와 협업 역량을 입증했다.

3일 대전시교육청에 따르면 지난달 30일부터 이달 1일까지 대구 엑스코(EXCO)에서 열린 '2026년 대한민국 학생창의력 챔피언대회'에서 탄방중학교와 한밭초등학교 학생들이 각각 중학교 부문 금상과 초등학교 부문 은상을 수상했다.

'대한민국 학생창의력 챔피언대회'에서 초등부 은상을 수상한 대전한밭초 '뉴월드 늑구'팀(왼쪽·노란색 단체복)과 중등부 금상을 받은 대전탄방중 '탄단지'팀. [사진=대전시교육청] 2026.08.03 vincent977@newspim.com

'대한민국 학생창의력 챔피언대회'는 지식재산처가 주최하고 한국발명진흥회가 주관하는 전국 규모의 창의력 경연대회다. 학생들이 팀을 구성해 주어진 과제를 해결하는 과정에서 창의적 사고력과 의사소통 능력, 협업 역량 등을 평가한다.

시교육청은 지난 5월 30일 대전교육과학연구원 주관으로 시 예선대회를 열고 초·중·고 48개 팀, 238명이 참가한 가운데 서류심사와 표현과제, 즉석과제 등을 진행했다.

이를 통해 금상 4팀, 은상 6팀, 동상 8팀을 선정했으며 초등학교와 중학교 각 1개 팀이 대전 대표로 전국 본선에 출전했다.

본선에서 대전탄방중 '탄단지' 팀(지도교사 양예슬)은 중학교 부문 금상인 산업통상자원부장관상을 수상했다. 대전한밭초 '뉴월드 늑구' 팀(지도교사 박유경)은 초등학교 부문 은상을 차지했다.

교육과학연구원은 참가팀의 역량 강화를 위해 전문 컨설팅과 지도교원 직무연수 등을 지원하며 대회 준비를 뒷받침했다.

오석진 교육감은 "지역 학생들의 이번 수상은 창의적인 생각과 도전정신, 협업으로 문제를 해결한 값진 결실"이라며 "학생들이 창의적인 아이디어를 마음껏 펼치며 미래사회를 이끌 인재로 성장할 수 있도록 창의·발명교육을 적극 지원하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com