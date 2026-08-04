산업인력공단-KT, AI 역량 강화 '맞손'…자격시험 응시 지원

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3일 공단 본부서 AI 역량강화 MOU 체결

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국산업인력공단이 KT와 함께 인공지능(AI) 활용능력 자격시험 응시 확대 등 임직원 AI 역량 강화를 추진한다.

산업인력공단은 4일 울산 중구에 위치한 공단 본부에서 KT와 임직원 AI 역량 강화 및 AICE 자격 취득 협력을 위한 AI 역량강화 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

KT·한국경제신문이 공동 개발·운영하는 AICE는 데이터 분석과 AI 모델링을 통한 문제 해결 능력을 평가하는 AI 활용능력 자격시험이다.

협약은 임직원의 AI 역량이 AI 리터러시 수준에 머물러서는 인공지능 전환(AX)의 성공을 이루기 어렵다는 문제의식에서 출발했다.

한국산업인력공단 전경 [사진=산업인력공단]

공단은 직원이 AI를 실제 직무에 적용해 성과를 내는 실무형 AI 역량까지 단계적으로 끌어올려, 조직역량 강화와 대국민 서비스 질 향상을 추진한다는 계획이다.

협약식에는 공단 기획운영이사와 KT 동부법인고객본부장 등이 참석했다. 양 기관은 AI 교육부터 자격 취득, 직무 적용에 이르는 전 주기 협력 체계를 구축하기로 했다.

협약은 ▲중장기 AX 역량강화 ▲AICE 자격 취득 ▲직무 맞춤형 교육 기획 ▲교육 인프라 지원 등으로 구성됐다.

양 기관은 개인의 AI 역량이 조직 전체의 문제 해결 역량으로 축적되도록 AI 기반 업무 혁신 과제를 함께 발굴·적용하고, 그 성과를 국민이 체감하는 서비스 질 향상으로 연결해 나가기로 했다.

KT는 자체 개발 초거대 언어모델 '믿:음'(Mid:eum)과 AI 고객센터(AICC), AI 에이전트 플랫폼 등을 보유한 AI 전문기업으로, 경기도청·대법원·한국수자원공사 등 공공부문 AI 도입 레퍼런스를 다수 확보하고 있다.

공단은 후속 조치로 전 임직원 대상으로 AICE 자격 교육과정 수요조사를 실시하고, 로드맵 연차별 목표에 따라 AICE 자격시험 응시를 지원한다.

이병훈 산업인력공단 이사장은 "이번 업무협약을 통해 구성원의 인공지능 역량이 강화되기를 기대한다"며 "체계적인 조직역량 강화를 기반으로 국민이 체감하는 공공 서비스 혁신을 달성하겠다"고 말했다.

sheep@newspim.com