인천항 크루즈터미널서 K-팝 댄스 등 '테마 공연'…크루즈 관광객 유치

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 2일 인천항 크루즈터미널에서 기항지 테마공연을 하겠다고 밝혔다.
- 치어리딩·K팝댄스·마술·버블쇼 등 맞춤형 공연과 시티투어·팝업스토어로 재방문과 체류시간을 늘리겠다고 했다.
- 7월 말 아도라메디테라니아호 시작으로 하반기 입항 크루즈선 대상 공연을 순차 확대하겠다고 했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 해외 크루즈 관광객 유치를 위한 관광콘텐츠로 인천항크루즈터미널에서 기항지 테마 공연을 한다.
인천시는 하반기부터 크루즈 관광객의 만족도를 높이고 재방문을 유도하기 위해 터미널 승선장 보안구역에서 치어리딩과 K-팝 댄스, 마술, 버블쇼 등 다양한 공연을 선보인다고 2일 밝혔다.
공연은 인천시와 인천관광공사가 공동 추진하며 선박별 체류 시간과 승객 규모에 맞춰 맞춤형으로 운영된다.
인천시는 이와 함께 지역축제 연계 관광상품과 지역 특산품 팝업스토어, 시티투어 프로그램도 함께 운영해 관광객 체류시간을 늘리고 지역경제 활성화에 도움이 되도록 할 계획이다.
인천항크루즈터미널 기항지 테마 공연은 지난 7월 말 아도라 메디테라니아호를 시작으로 8월 초 비지오호 등 하반기 인천항에 입항하는 크루즈선을 대상으로 순차적으로 확대 운영될 예정이다.
이한남 인천시 해양항공국장은 "크루즈터미널에서 테마 공연을 비롯한 다양한 관광 콘텐츠를 통해 인천항의 경쟁력을 갖출수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com