전남광주특별시, '광주 시내버스 노선개편' 공청회 개최

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 3일부터 16일까지 시내버스 노선 개편 시민 의견을 수렴했다
- 전남광주시는 10일부터 12일까지 5개 자치구 순회 시민 공청회를 열어 노선개편안을 설명하고 의견을 받았다
- 전남광주시는 9월 버스정책심의위 심의 후 최종 노선개편안을 확정해 10월부터 시행할 계획이다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 '광주권 시내버스 노선 개편'을 앞두고 시민 의견을 수렴한다.
전남광주시는 오는 3일부터 16일까지 2주간 온·오프라인 채널을 통해 노선 개편 관련해 다양한 의견을 청취한다고 2일 밝혔다.
5개 자치구를 순회하는 '시민 공청회'도 개최한다. 오는 10일 동구(오전 10시 동구청 대회의실)를 시작으로 11일 남구(오전 10시 남구 CGI센터 영상시사실)와 서구(오후 2시 농성2동 복합청사 다목적홀), 12일 북구(오전 10시 북구청 대회의실)와 광산구(오후 2시 광산구청 윤상원홀)에서 차례로 열린다.
공청회는 노선개편안의 주요 내용과 지역별 노선 설명, 질의응답 순으로 진행된다. 참석한 시민들은 현장에서 서면 의견서를 제출하거나 큐알(QR)코드를 활용해 온라인으로 의견을 내면 된다.
전남광주시 누리집 등 온라인에서는 3일부터 16일까지 시민 의견 수렴을 진행한다. 전남광주통합특별시는 시민들의 적극적인 참여를 유도하기 위해 시내버스 내부와 주요 거점 정류소, 자치구 및 행정복
전남광주시는 9월 중 버스정책심의위원회 심의를 거쳐 최종 노선개편안을 확정할 방침이다. 확정된 노선개편안은 오는 10월부터 시행될 예정이다.
bless4ya@newspim.com