[KLPGA] 김수지 폭염 뚫고 6언더, 오로라월드챔피언십 3R 선두 도약

AI 핵심 요약beta
- 김수지가 1일 오로라월드챔피언십 3라운드에서 선두에 올랐다
- 김수지는 3라운드에서 6언더로 중간합계 11언더 단독 1위를 기록했다
- 김수지는 2일 최종 라운드에서 통산 7승과 1년10개월 만의 우승에 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=김수지가 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 오로라월드 챔피언십(총상금 10억원) 3라운드에서 선두로 올라섰다.
김수지는 1일 강원 원주시 오로라 골프&리조트(파72)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 7개, 보기 1개로 6언더파 66타를 적어냈다. 중간 합계 11언더파 205타를 기록해 이지현3(10언더파 206타)을 한 타 차로 따돌리고 1위에 올랐다.
1번 홀(파5)에서 버디를 기록한 김수지는 대회 최대 난코스로 꼽히는 3번 홀(파4)과 4번 홀(파4)에서 연속 버디를 잡아내며 기세를 올렸다. 6번 홀(파3)과 10번 홀(파4)과 11번 홀(파5), 14번 홀(파4)에서 다시 버디를 잡았다. 15번 홀(파4)에서 파 퍼트를 놓쳐 보기를 놓친 게 유일한 아쉬움이었다.
김수지는 2일 열리는 대회 최종 라운드에서 통산 7승에 도전한다. 정상에 서면 2024년 10월 제24회 하이트진로 챔피언십 이후 1년 10개월 만에 우승 트로피를 들어 올린다.
단독 2위로 3라운드를 시작한 이예원은 이븐파(72타)를 기록하며 중간 합계 9언더파 207타로 이다연과 함께 공동 3위에 올랐다.
올 시즌 2승을 올리며 대상 포인트와 상금 순위 모두 2위를 달리는 서교림은 6언더파 210타로 고지원, 김민주, 정윤지, 장은수와 함께 공동 5위로 3라운드를 마쳤다. 2라운드까지 1위 자리를 지켰던 김민주는 이날 4타를 잃으며 5위까지 내려갔다.
iaspire@newspim.com