'이채영 10점' 현대건설, 여자배구 슈퍼매치서 중국 상하이에 0-3 패배

AI 핵심 요약beta
- 현대건설이 1일 제주서 상하이에 0-3 패했다
- 주전 공백 속 상하이 높이·블로킹에 완패했다
- 2세트 역전 실패 후 흐름 내주며 셧아웃당했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 현대건설이 2026 제주 한중일 여자배구 탑클럽 슈퍼매치 첫 경기에서 중국 상하이 브라이트 유베스트에 완패하며 대회를 시작했다.
현대건설은 1일 제주 한라체육관에서 열린 대회 개막전에서 상하이에 세트스코어 0-3(16-25, 24-26, 18-25)으로 패했다. 앞서 흥국생명이 일본 오사카 마블러스에 0-3으로 무릎을 꿇은 데 이어 현대건설도 상하이를 넘지 못하면서 한국 대표 두 팀은 나란히 첫 경기를 승리 없이 마쳤다.
동아시아선수권대회 국가대표 차출로 주축 선수들이 빠진 현대건설은 세터 구솔, 아포짓 스파이커 이민영, 아웃사이드 히터 이채영과 이한비, 미들블로커 배유나와 강서우, 리베로 김연견을 선발로 내세워 전력 점검에 나섰다.
상하이는 왕 인디가 12득점으로 공격을 이끌었고, 탄탄한 블로킹과 높이를 앞세워 경기 내내 현대건설을 압박했다. 현대건설에서는 이채영이 팀 내 최다인 10점을 올렸고, 새롭게 합류한 이한비가 8점, 배유나가 7점과 블로킹 3개를 기록하며 분전했다. 올 시즌 현대건설 유니폼을 입은 세터 구솔도 블로킹 2개와 서브 에이스 1개를 포함해 4점을 올리며 가능성을 보였다.
1세트 초반 현대건설은 이민영의 서브를 앞세워 6-2까지 앞서며 좋은 출발을 보였다. 그러나 상하이가 높이를 앞세운 블로킹과 빠른 공격으로 흐름을 뒤집었다. 현대건설은 공격이 연이어 차단되며 중반 이후 크게 흔들렸고, 상하이가 연속 득점을 올리며 25-16으로 첫 세트를 가져갔다.
가장 아쉬웠던 장면은 2세트였다. 현대건설은 구솔의 서브 에이스와 강서우, 배유나의 블로킹을 앞세워 16-12까지 앞서며 분위기를 가져왔다. 이후에도 이채영의 서브 득점과 이한비의 해결사 역할이 이어졌고, 배유나의 블로킹으로 24-23 역전에 성공하며 세트를 눈앞에 뒀다. 하지만 결정적인 순간 상대 블로킹을 뚫지 못했고, 듀스 접전 끝에 연속 실점하며 24-26으로 역전패를 당했다.
2세트를 내준 뒤 경기 흐름은 완전히 상하이 쪽으로 넘어갔다. 3세트에서도 상하이는 높이를 앞세운 블로킹과 왕 인디, 자오 저시의 공격을 앞세워 일찌감치 점수 차를 벌렸다. 현대건설은 강서우의 속공과 구솔의 공격으로 반격을 시도했지만 상대의 조직적인 수비를 넘지 못했다. 류 쩌위의 속공과 황 신웨의 블로킹이 잇따라 터진 상하이는 20점 고지를 먼저 밟으며 승부를 굳혔고, 25-18로 마지막 세트까지 가져가며 셧아웃 승리를 완성했다.
wcn05002@newspim.com