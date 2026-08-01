부산·울산·경남 '극단적 폭염' 최고 기온 연일 경신…기상청, 폭염특보 발효

역대 최고기온 경신, 양산 41.6도

밤 최저기온 25도 이상·열대야 지속

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 =1일 부산·울산·경남 전역에 폭염특보와 열대야주의보가 동시에 내려진 가운데 일부 지역은 관측 이래 최고기온을 갈아치우는 극단적인 폭염이 이어지고 있다.

기상청에 따르면 부산(부산 동부 제외)·울산·경남 양산·창원·김해·밀양·의령·함안·창녕·진주·합천중부·합천남부에는 폭염중대경보가, 부산동부와 통영·사천·거제·고성·남해·하동·산청·함양·거창·합천 일부 지역에는 폭염경보가 내려져 있다. 함양서북부와 거창북부에는 폭염주의보가 발효 중이다.

폭염 및 열대야 특보 현황 일최고기온 분포도(오후 5시30분][사진=기상청] 2026.08.01

이날 오후 5시 30분 기준 주요 지점 일 최고 체감온도는 양산시 39.3도(실제 최고기온 41.6도), 김해시 38.6도(40.6도), 창녕 도천 37.9도(39.4도), 의령군 37.7도(39.3도), 부산 북구 37.7도(40.5도), 울산 온산 37.7도(39.8도), 밀양 37.6도(39.4도), 함안 37.6도(38.3도) 등을 기록했다. 합천 37.3도(39.2도), 진주 37.2도(38.8도), 하동 금남 37.2도(38.5도), 합천 삼가 36.9도(38.5도) 등 내륙 곳곳에서도 체감온도 37도 안팎의 폭염이 나타났다.

역대 최고기온 기록도 줄줄이 바뀌었다. 전 관측연도를 통틀어 일최고기온 1위 기록을 보면 창원은 40.4도로 종전 39.0도를 넘어섰고 김해시는 40.6도로 기존 39.8도를 경신했다. 양산시는 41.6도로 종전 41.4도를 다시 넘어섰고, 밀양은 39.4도로 종전 극값과 같은 수준까지 치솟았다.

8월 기준 일최고기온 극값도 잇따라 올라섰다. 부산은 37.3도로 종전 최고값인 2016년 8월 14일과 같은 수치를 기록했고 창원은 40.4도로 기존 38.5도를 크게 웃돌았다. 진주는 38.8도로 종전 37.5도를 김해시는 40.6도로 39.2도를 넘어섰다.

양산시는 41.6도로 2024년 8월 3일 기록한 39.3도를 크게 경신했고 의령군 39.3도, 거창 37.6도, 합천 39.2도, 밀양 39.4도 등도 8월 기준 최고 극값을 새로 쓰거나 종전 기록에 근접했다.

기상청은 폭염중대경보가 발효된 지역에서는 최고체감온도 38도 또는 최고기온 39도 이상이 예상돼 생명을 위협할 수 있는 수준의 극단적 더위가 이어질 것이라고 내다봤다. 이에 따라 필수 업무를 제외한 모든 야외활동과 실외 작업을 최대한 즉시 중단하거나 연기할 것을 권고했다.

밤 기온도 좀처럼 떨어지지 않고 있다. 당분간 부산·울산·경남 대부분 지역의 밤 최저기온이 25도 이상으로 유지되며 열대야가 이어질 전망이다. 오후 6시 기준 부산과 울산, 경남 전역(거창·함양·산청동남부·산청서남부·하동·합천남부 제외)에는 열대야주의보가 발효돼 있다.

기상청은 열대야주의보가 내려진 지역에서는 취침 전 실내 온도를 미리 낮추고, 에어컨·선풍기 등 냉방기기를 활용해 밤새 일정 수준의 온도를 유지하는 등 수면 환경을 점검해 달라고 당부했다. 잠들기 전에는 물을 충분히 마시되 카페인 음료와 술은 피하고, 혼자 사는 고령층과 만성질환자 등 야간 더위에 취약한 이들의 안부를 확인하는 것이 중요하다고 강조했다.

당국은 앞으로 발표될 기상정보와 폭염 영향 예보를 수시로 확인하고 각 지자체가 운영하는 무더위 쉼터와 폭염 저감 시설을 적극 활용해 줄 것을 거듭 요청했다.

news2349@newspim.com