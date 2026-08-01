[MLB] 샌프란시스코, 스쿠터 사고 낸 '이정후 동료' 베이더 연봉 지급 중단

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코가 부상 재활 중 스쿠터 사고를 낸 외야수 해리슨 베이더에게 잔여 연봉을 지급하지 않기로 결정했다.

샌프란시스코는 1일(한국시간) 버스터 포지 야구 부문 사장 명의의 성명을 통해 베이더에 대한 연봉 지급을 중단한다고 공식 발표했다.

[서울=뉴스핌] 샌프란시스코의 베이더. [사진 = 샌프란시스코 SNS] 2026.08.01 wcn05002@newspim.com

구단의 결정은 메이저리그 노사협약(CBA)에 근거한 조치다. 협약에 따르면 선수는 구단의 서면 승인 없이 스쿠터나 오토바이 등 고위험 활동에 참여할 수 없으며, 이를 위반할 경우 구단은 계약상 제재를 가할 수 있다.

베이더는 지난달 27일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 마리나 지구에서 스쿠터를 운전하다 샌프란시스코 소방서 소속 소방차 후미를 들이받는 사고를 냈다. 이 과정에서 왼쪽 발이 소방차 바퀴에 깔렸고, 재활 중이던 족저근막염이 수술이 필요할 정도로 악화한 것으로 전해졌다.

사고 이후에는 음주 상태에서 스쿠터를 운전한 것 아니냐는 의혹도 현지 언론을 통해 제기됐다. 다만 샌프란시스코는 "사고 경위는 현재 조사 중"이라며 구체적인 내용에 대해서는 신중한 입장을 유지했다.

베이더는 올 시즌을 앞두고 샌프란시스코와 2년 총액 2050만 달러(약 297억원) 규모의 프리에이전트(FA) 계약을 체결했지만, 잦은 부상으로 30경기 출전에 그쳤다. 성적 역시 타율 0.170, 5홈런, 14타점에 머물며 기대에 미치지 못했다.

과거 이력도 다시 도마 위에 올랐다. 베이더는 플로리다대 재학 시절이던 2014년에도 술을 마신 뒤 스쿠터를 몰다 주차된 트럭을 들이받는 사고를 내 19경기 출장 정지 징계를 받은 바 있다. 비슷한 사고가 반복되면서 현지 팬들과 언론의 비판도 더욱 거세지고 있다.

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