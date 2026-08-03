전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.03 (월) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

[2026 세제개편] 양도세 장특공제 '보유'서 '거주'로…10년 살아야 최대 80%

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 3일 양도세 장기보유특별공제를 거주기간 중심으로 개편하기로 했다
  • 2028년부터 보유공제 축소 후 2029년 보유공제 폐지하고 10년 이상 거주 시 최대 80% 공제를 유지한다
  • 장기거주 공제액 상한 신설과 기본공제 확대, 비거주 불가피 사유 최대 3년 거주기간 인정 등을 통해 실거주 1주택자를 두텁게 보호한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

재경부, 3일 '2026 세제개편안' 발표
2027년 현행 유지·2028년 보유 2%·거주 6%…2029년 거주공제로 일원화
공제액 한도 20억→10억원…10년 거주·30억원 이하 기본공제 2500만원

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 정부가 주택에 적용되는 양도소득세(양도세) 장기보유특별공제(장특공제)를 실제 거주기간 중심으로 전면 개편한다.

재정경제부는 3일 세제발전심의위원회에서 이 같은 내용을 담은 '2026년 세제개편안'을 의결했다고 밝혔다. 정부는 현행 장특공제를 자산 성격에 따라 장기거주 소득공제와 장기보유 소득공제로 이원화한다.

2027년에는 현행 제도를 유지하지만 2028년부터 보유기간 공제를 절반으로 줄이고 거주기간 공제를 확대한다. 2029년부터는 보유기간 공제를 완전히 폐지해 10년 이상 실제 거주해야 최대 공제율 80%를 받을 수 있게 된다.

주택에는 장기거주 소득공제를, 토지와 상가 등 주택 외 자산에는 장기보유 소득공제를 적용한다. 조합원입주권은 관리처분계획 인가 전 자산이 주택이면 장기거주 소득공제, 주택 외 건물이나 토지이면 장기보유 소득공제를 적용한다.

주택은 장기간 보유한 사실보다 실제 주거 목적으로 이용했는지를 중심으로 혜택을 주겠다는 취지다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.08.03 hyun9@newspim.com

◆ 2029년 보유공제 폐지…거주기간 연 8% 공제

현재 1세대 1주택자는 3년 이상 보유하고 2년 이상 거주하면 보유기간과 거주기간에 각각 연 4%씩 공제받는다. 보유공제와 거주공제는 각각 최대 40%로 합산 공제율은 최대 80%다.

2027년에는 현행 공제체계가 그대로 적용된다. 2028년에는 보유기간 공제율을 연 2%·최대 20%로 낮추고 거주기간 공제율은 연 6%·최대 60%로 높인다.

2029년부터는 보유기간에 따른 공제를 없앤다. 거주기간에 대해서만 연 8%씩 공제해 10년 이상 거주한 1세대 1주택자에게 최대 80%를 적용한다. 양도세 개편을 2027년 1년간 유예한 뒤 단계적으로 시행한다는 방침이다.

이에 따라 장기보유자라도 거주기간이 짧으면 공제율이 낮아진다.

예를 들어 주택을 15년 보유하고 5년 거주한 경우 현재는 보유공제 40%와 거주공제 20%를 합해 60%를 적용받는다. 하지만 개편 후 2028년에는 보유공제 20%와 거주공제 30%를 합한 50%로 낮아지고, 2029년부터는 5년 거주에 따른 40%만 적용되는 것이다.

반면 주택을 10년 보유하면서 10년간 계속 거주했다면 개편 이후에도 최대 공제율 80%를 적용받는다. 정부가 장기보유 자체에 대한 혜택을 줄이는 대신 실제 거주 1주택자는 현행 최대 공제율을 유지하도록 설계한 것이다.

다주택자의 장특공제도 거주 중심으로 바뀐다.

현재는 주택을 3년 이상 보유하면 보유기간에 따라 연 2%, 최대 30%를 공제받을 수 있지만, 2028년에는 보유공제를 연 1%·최대 15%로 축소하고, 2년 이상 실제 거주한 주택에는 연 2%·최대 30%의 거주공제를 신설한다. 납세자는 보유공제와 거주공제 가운데 높은 공제율을 적용받는다.

2029년부터는 보유공제가 완전히 폐지돼 2년 이상 거주한 기간에 대해서만 연 2%, 최대 30%를 공제한다. 다만 다주택자가 조정대상지역에 있는 주택을 양도하는 경우에는 현행과 마찬가지로 장기거주 소득공제를 받을 수 없다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.08.03 hyun9@newspim.com

◆ 장기거주 공제액 상한 신설…2029년 10억원으로 축소

장기거주 소득공제액에는 금액 기준 상한도 신설한다.

2027년까지는 현행처럼 별도의 공제액 한도가 없다. 2028년에는 개인별 연간 공제액과 양도물건별 공제액을 각각 20억원으로 제한하고, 2029년 이후에는 각각 10억원으로 낮춘다.

현재는 양도차익 규모와 관계없이 최대 80%의 공제율을 적용할 수 있어 양도차익이 수십억~수백억원에 이르는 주택은 공제금액도 크게 늘어나는 구조다.

재경부는 양도차익이 50억원이나 100억원에 이르는 경우에도 최대 80%의 공제율을 적용하는 것은 혜택이 과도하다는 지적을 반영해 한도를 설정했다고 설명했다. 다만 장기 거주한 일반 1주택자가 최대 공제율 80%를 적용받는 구조 자체는 유지한다.

10년 이상 거주한 양도가액 30억원 이하 1세대 1주택자에 대해서는 양도소득 기본공제를 확대한다.

현재 연간 250만원인 기본공제를 10년 이상 거주한 양도가액 30억원 이하 1세대 1주택 양도 시 2500만원으로 늘린다. 다만 기존 250만원을 초과하는 금액은 해당 주택의 양도소득에서만 공제된다.

확대된 기본공제는 2027년 1월 1일 이후 양도분부터 적용된다. 정부는 장기 실거주 중간 가격대 1주택자의 부담은 덜어주는 한편, 2028년부터 고액 양도차익에 대한 장기거주 소득공제액은 제한한다는 구상이다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.08.03 hyun9@newspim.com

◆ 전근·취학·질병 비거주 최대 3년 인정

실거주 중심 전환에 따라 불가피하게 집을 비운 기간을 거주기간으로 인정하는 보완책도 마련한다.

주택에 1년 이상 계속 거주한 사람이 취학이나 직장 변경·전근, 질병 치료 등의 사유로 다른 시·군으로 주거지를 옮기면 비거주 기간을 최대 3년까지 거주기간으로 인정한다. 같은 시·군 안에서 주거지를 옮긴 경우에는 원칙적으로 적용하지 않는다.

국외 취학이나 근무를 위해 출국하거나 60세 이상 직계존속을 동거봉양하기 위해 합가하는 경우도 인정 대상에 포함된다.

재개발·재건축으로 주택이 철거돼 거주할 수 없는 경우에는 관리처분계획 인가일 현재 해당 주택에 1년 이상 계속 거주한 사람에 한해 공사기간의 절반을 거주기간으로 인정한다.

인구감소지역 세컨드홈과 지방저가주택, 준공 후 미분양주택 등 주택 수에서 제외되는 특례주택을 함께 보유한 기간도 일정 요건을 충족하면 거주기간에 포함한다.

다만 이 같은 거주기간 인정은 장기거주 소득공제율을 계산할 때만 적용되며, 1세대 1주택 비과세를 위한 2년 거주요건에는 반영되지 않는다.

정부는 집은 사는 '것'이 아니라 사는 '곳'이라는 원칙에 따라 비거주 기간에 대한 양도세 공제를 줄이는 대신 10년 이상 실제 거주한 1주택자는 최대 80% 공제를 유지한다는 방침이다.

hyun9@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한낮 39도 극한 폭염 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 발효된 폭염특보가 계속되는 가운데 한낮 최고기온은 39도까지 오를 전망이다. 강원남부내륙과 충북북부에는 곳에 따라 5~10mm 소나기가 내리겠다. 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 낮 최고 기온이 39도까지 올라 무덥겠다. 사진은 따가운 햇볕을 맞으며 이동하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB] 아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다. 낮 최고기온은 32~39도로 예상된다. ▲서울 37도 ▲인천 34도 ▲수원 36도 ▲춘천 35도 ▲강릉 34도 ▲청주 37도 ▲대전 37도 ▲전주 36도 ▲광주 39도 ▲대구 39도 ▲부산 35도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '보통' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-03 06:30
사진
정청래, PK경선 승리 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 부산·울산·경남 순회경선에서 김민석 후보에 승리하며 2일 기준 권리당원 누적 득표 1위로 올라섰다. 전날 충청권 경선에서 김 후보에게 근소하게 밀렸던 정 후보는 이날 울산·부산·경남 투표 결과를 더한 누적 집계에서 김 후보를 1211표 차로 앞질렀다. 다만 두 후보 간 누적 득표율 격차는 0.99%p에 불과해 초반 경선부터 치열한 접전 구도가 형성됐다. 민주당 중앙당선거관리위원회는 이날 부울경 합동연설회를 마친 뒤 울산·부산·경남 권리당원 투표 결과를 발표했다. 부울경 투표자수는 총 5만3993명이다. 부울경 투표에서 정 후보는 2만5189표를 얻어 46.65%를 기록했다. 김 후보는 2만3675표, 43.85%로 뒤를 이었다. 송영길 후보는 5129표, 9.50%였다. 정 후보는 울산에서 4054표로 김 후보(4337표)에 뒤졌으나 부산에서 1만345표를 얻어 김 후보(9182표)를 앞섰다. 경남에서도 정 후보는 1만790표를 기록해 김 후보(1만156표)를 눌렀다. 전날 충청권에서는 김 후보가 3만632표, 45.05%로 1위를 차지했다. 정 후보는 3만329표, 44.61%로 303표 차 2위였고, 송 후보는 7027표, 10.34%를 기록했다. [부산=뉴스핌] 김현우 기자 = 송영길·정청래·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 오후 부산 해운대구 백스코 컨벤션홀에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.08.02 khwphoto@newspim.com 충청권과 부울경 결과를 합산하면 정 후보는 5만5518표, 45.51%로 누적 1위에 올랐다. 김 후보는 5만4307표, 44.52%로 2위다. 송 후보는 1만2156표, 9.97%를 기록했다. 정 후보와 김 후보의 누적 격차는 1211표에 불과하다. 전날 충청권에서 김 후보가 근소하게 앞섰지만, 정 후보가 부울경에서 1514표를 더 얻으며 하루 만에 순위를 뒤집은 셈이다. 민주당은 앞으로 남은 지역 순회경선과 대의원·일반 여론조사 결과 등을 반영해 최종 당대표를 선출할 예정이다. oneway@newspim.com 2026-08-02 19:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동