서울, 5년 연속 '글로벌 MZ 최애 도시'…"고부가가치 관광 확대"

현지 문화 체험 선호에 관광 콘텐츠 인정

고부가가치 관광 유치·MICE 마케팅 강화

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울이 5년 연속 글로벌 MZ세대가 가장 좋아하는 도시로 선정됐다.

서울시와 서울관광재단은 미국 여행전문매체 '트래지 트래블(Trazee Travel)'이 발표한 '2026 더 트래지스(The Trazees)'에서 '글로벌 MZ가 가장 좋아하는 도시(Favorite Worldwide City)' 부문 1위에 선정됐다고 2일 밝혔다.

이번 수상은 글로벌 여행시장의 핵심 소비층인 25~40세 비즈니스 MZ세대가 독자 투표로 직접 선택한 결과다. 이들의 평균 연소득은 약 21만 달러(한화 약 3억 원)로, 구매력 높은 글로벌 여행객의 선호와 최신 관광 트렌드를 보여주는 주요 지표로 평가된다.

서울은 동일 부문 최초로 5년 연속 1위를 차지해 연속 수상도시에 주어지는 '퀸트 스테이터스(Quint Status)' 특별상을 받고 명예의 전당에 이름을 올렸다. 일시적인 K-컬처 열풍을 넘어 서울의 문화와 일상, 라이프스타일이 세계 젊은 여행객에게 지속적인 경쟁력을 인정받았다는 분석이다.

2026 The Trazees Favorite Worldwide City 5년 연속 수상 Quint Status 트로피 [사진=서울시]

서울이 5년 연속 글로벌 MZ세대의 선택을 받은 배경에는 도시의 일상과 취향 자체가 관광 콘텐츠가 되는 '라이프스타일 경쟁력'이 있다. 최근 글로벌 MZ세대는 유명 관광지 중심의 여행에서 벗어나 현지인의 일상과 문화를 직접 체험하는 방식을 선호한다.

서울은 성수동의 팝업스토어와 복합문화공간에서 K패션·K뷰티를 경험하고, 미쉐린 레스토랑부터 전통시장·길거리 음식까지 다양한 K푸드를 즐길 수 있다. 아울러 북한산·북악산·아차산 등 도심 인접 산에서의 산행과 조망까지 더해져, 쇼핑·미식·문화·자연을 하나의 여행 동선에서 모두 경험할 수 있는 점도 서울의 강점이다.

실제 서울을 찾는 외국인 관광객의 동선도 명동과 고궁 등 전통적인 관광명소를 넘어 전통시장과 문화공간, 도심 등산 명소로 넓어지고 있다. 서울AI재단 분석 결과, 2025년 주요관광지 외국인 방문객 수는 전년대비 동대문디자인플라자 12.1%, 아차산 11.8%, 홍대와 낙산공원 각각 10.5%, 광장시장 10.4%, 관악산 10.0% 증가했다.

해외 여행시장에서도 서울의 체험형 관광 콘텐츠에 대한 관심이 높다. 성수는 팝업스토어와 플래그십 매장, 카페와 예술공간이 결합된 대표적인 Z세대 명소로 주목받고 있으며, 광장시장은 K푸드와 전통시장 문화를 함께 경험하는 서울의 주요 여행코스로 자리 잡고 있다.

편리한 대중교통과 스마트 관광 인프라, 안전한 여행환경도 서울 관광의 경쟁력을 높이는 요소다. 관광과 비즈니스, 문화 체험을 한 번에 즐길 수 있는 환경을 바탕으로 서울은 글로벌 대표 '블레저(Bleisure)' 도시로 입지를 강화하고 있다.

서울은 세계 최대 여행 플랫폼 트립어드바이저가 선정한 '혼자서 여행하기 좋은 도시'와 미국 여행전문매체 콘데 나스트 트래블러가 선정한 '세계 최고의 쇼핑 도시'에서 각각 2025년 세계 1위를 차지했다. 국제협회연합(UIA)의 2025년 국제회의 개최 실적에서도 317건을 기록하며 아시아 1위·세계 3위에 올랐다.

또 영국의 글로벌 대학평가기관 QS가 발표한 '대학생을 위한 세계 최고의 도시'에서 2년 연속 1위를 차지했다. 미국 여행전문매체 글로벌 트래블러가 선정한 '세계 최고 MICE 도시' 11년 연속 1위, '아시아 최고 레저 목적지' 2년 연속 1위에 오르는 등 관광과 비즈니스를 아우르는 도시경쟁력을 국제적으로 인정받고 있다.

서울시와 서울관광재단은 이번 수상을 계기로 서울만의 차별화된 관광 콘텐츠를 지속적으로 확충하고, 고부가가치 관광객 유치와 MICE 마케팅을 더욱 강화해 글로벌 관광 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.

조성호 관광체육국장은 "5년 연속 글로벌 MZ세대가 선택한 도시에 선정된 것은 서울의 관광경쟁력이 세계적으로 인정받은 의미 있는 성과"라며 "서울만의 라이프스타일과 문화 콘텐츠 기반으로 고부가가치 관광을 확대하고 MICE 경쟁력을 강화해 세계인이 가장 찾고 싶은 글로벌 관광도시로 도약하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com