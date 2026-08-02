서울시, 중장년 취업 지원 나선다...'넥스트로컬 40+' 본격 추진

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지역자원 조사 및 사업화 등 맞춤 지원

우수팀 최대 1000만원 상금 수여 예정

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 지역상생형 중장년 창업 지원사업 '넥스트로컬 40+'를 본격 추진한다고 2일 밝혔다.

서울시는 지난달 31일 서울창업허브 공덕에서 넥스트로컬 40+ 오리엔테이션을 개최했다. 이 사업에 선발된 중장년 창업팀 50개 팀과 서울시, 운영기관, 협력 지자체 관계자 등 70여 명이 참석했다. 사업 소개와 로컬자원 발굴 워크숍, 지역별 네트워킹 등을 진행했다.

서울시청 전경 [사진=뉴스핌DB]

넥스트로컬 40+는 2019년부터 운영 중인 청년 창업 지원사업 '넥스트로컬'의 중장년 버전이다. 서울 중장년의 경력과 전문성을 지역 자원과 연결해 창업을 지원하는 사업으로, 지난해 시범사업을 거쳐 올해부터 본사업으로 확대됐다.

올해는 강화·삼척·강진·해남·영주·문경 등 6개 지역에서 50개 창업팀이 활동한다. 현업에서 쌓은 경험을 지역 창업으로 연결하는 '경력활용형' 44개 팀과 퇴직 후 새로운 분야에 도전하는 '경력이음형' 6개 팀으로 나눠 맞춤형 창업교육과 전문가 컨설팅을 지원한다. 인공지능(AI) 활용, 사회관계망서비스(SNS) 마케팅, 숏폼 콘텐츠 제작 등 디지털 역량 강화 교육도 함께 운영한다.

이번 모집에는 115개 팀이 지원해 2.3대 1의 경쟁률을 기록했다. 최종 선발된 창업가의 평균 연령은 47.5세다. 식품·관광·공간·IT 등 다양한 분야에서 지역 자원을 활용한 창업 아이템을 발굴할 계획이다.

창업팀은 앞으로 5개월간 지역 자원조사와 사업화 과정을 거쳐 창업모델을 구체화하게 된다. 서울시와 협력 지자체는 창업교육과 지역 캠프 운영 등 사업 전 과정을 지원하며, 우수팀에는 최대 1000만원의 상금을 지급할 예정이다.

곽종빈 서울시 행정국장은 "이번에 선발된 창업팀이 각자의 경력과 전문성을 지역의 고유한 자원과 연결해 새로운 창업 기회를 만들어가길 바란다"며 "서울 중장년과 지역의 협력이 지역경제 활성화와 지속 가능한 상생으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

blue99@newspim.com