펜싱 남자 사브르, 세계선수권대회 단체전 은메달...한국 종합 2위 마감

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 펜싱 남자 사브르 대표팀이 세계선수권대회 단체전에서 은메달을 목에 걸며 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 기대감을 높였다.

오상욱, 박상원(이상 대전광역시청), 도경동(대구광역시청), 황희근(국군체육부대)으로 구성된 대표팀은 30일 홍콩에서 열린 2026 국제펜싱연맹(FIE) 세계선수권대회 남자 사브르 단체전 결승에서 프랑스에 31-45로 패하며 준우승을 차지했다.

[서울=뉴스핌] 세계선수권 남자 사브르 단체전에서 은메달을 차지한 황희근, 박상원, 도경동, 오상욱(왼쪽부터). [사진 = 대한펜싱협회] 2026.07.31 wcn05002@newspim.com

비록 2022년 이후 4년 만의 정상 탈환에는 실패했지만, 한국이 세계선수권 남자 사브르 단체전 시상대에 오른 것은 2023년 이후 3년 만이다. 오는 9월 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 세계 정상급 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

대표팀은 대회 내내 안정적인 경기력을 선보였다. 32강에서 필리핀을 45-20으로 완파한 뒤 16강에서 스페인을 45-39, 8강에서는 러시아를 45-37로 차례로 제압했다.

준결승에서는 루마니아와 손에 땀을 쥐는 접전을 펼쳤다. 마지막까지 한 치 앞을 알 수 없는 승부 끝에 45-44, 단 한 점 차 승리를 거두며 결승 무대를 밟았다.

하지만 결승에서는 프랑스의 벽을 넘지 못했다. 경기 초반부터 점수 차가 벌어졌고, 끝내 흐름을 뒤집지 못하면서 31-45로 패해 은메달에 만족해야 했다.

이번 대회 가장 큰 수확 중 하나는 도경동의 활약이었다. 개인전에서 생애 첫 세계선수권 메달인 은메달을 획득한 데 이어 단체전에서도 은메달을 추가하며 자신의 첫 세계선수권에서 메달 두 개를 목에 거머쥐는 성과를 냈다.

같은 날 열린 여자 플뢰레 단체전에서는 이세주(충북도청), 모별이(인천광역시 영종구청), 박지희, 심소은(이상 서울특별시청)이 출전해 13위로 대회를 마쳤다.

이번 세계선수권에서 한국은 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 1개를 획득하며 종합 2위에 올랐다. 여자 에페 개인전에서 송세라(부산광역시청)가 4년 만에 정상에 오르며 유일한 금메달을 안겼고, 여자 에페 단체전은 동메달을 획득했다. 여기에 도경동의 남자 사브르 개인전 은메달과 남자 사브르 단체전 은메달이 더해지며 한국은 메달 4개를 수확했다.

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