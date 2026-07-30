세종교육청, 세종맘카페와 정보 전달·학부모 소통 강화

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청은 30일 세종맘카페와 교육협력 업무협약을 체결했다
- 이번 협약으로 교육정보를 신속히 전달하고 학부모 의견을 정책에 반영하기로 했다
- 시교육청은 소통 기반을 확대해 신뢰받는 세종교육을 구현하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 학부모 온라인 커뮤니티 '세종맘카페'와 손잡고 교육정보 전달과 학부모 소통 강화에 나선다.
시교육청은 30일 교육청 접견실에서 강미애 교육감과 정연숙 세종맘카페 대표 등 관계자들이 참석한 가운데 '교육 콘텐츠 교류 및 홍보 협력을 위한 업무협약'을 맺었다고 밝혔다.
이번 협약은 학부모들이 주로 이용하는 온라인 소통 공간을 활용해 교육정책과 학교 현장 정보를 보다 신속하고 정확하게 전달하고 학부모 의견을 교육 정책에 반영하기 위한 취지다.
협약에 따라 양 기관은 교육정보 자료 활용, 교육행사 참여 및 사업 협조, 교육기자단 콘텐츠 활용, 협약 목적에 부합하는 공동 협력 사항 등에 대해 협력하기로 했다.
시교육청은 이번 협약을 통해 교육정책과 다양한 교육 현장 소식을 학부모들이 쉽게 접할 수 있도록 하고 학부모들의 교육 관심과 요구를 정책 수립 과정에 반영하는 소통 기반을 확대할 계획이다.
강 교육감은 "이번 업무협약은 세종의 학부모들과 더욱 가까이에서 소통할 수 있는 소중한 창구를 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "교육 현장의 생생한 소식과 유익한 교육정보를 투명하고 신속하게 전달하고 학부모 목소리에 귀 기울이는 신뢰받는 세종교육을 만들어 가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com