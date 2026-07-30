세종교육청, 세종맘카페와 정보 전달·학부모 소통 강화

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교육 콘텐츠 교류·홍보 협력 업무협약

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 학부모 온라인 커뮤니티 '세종맘카페'와 손잡고 교육정보 전달과 학부모 소통 강화에 나선다.

시교육청은 30일 교육청 접견실에서 강미애 교육감과 정연숙 세종맘카페 대표 등 관계자들이 참석한 가운데 '교육 콘텐츠 교류 및 홍보 협력을 위한 업무협약'을 맺었다고 밝혔다.

세종시교육청은 30일 세종맘카페와 교육 콘텐츠 교류 및 홍보 협력을 위한 업무협약을 맺었다. [사진=세종시교육청] 2026.07.30 vincent977@newspim.com

이번 협약은 학부모들이 주로 이용하는 온라인 소통 공간을 활용해 교육정책과 학교 현장 정보를 보다 신속하고 정확하게 전달하고 학부모 의견을 교육 정책에 반영하기 위한 취지다.

협약에 따라 양 기관은 교육정보 자료 활용, 교육행사 참여 및 사업 협조, 교육기자단 콘텐츠 활용, 협약 목적에 부합하는 공동 협력 사항 등에 대해 협력하기로 했다.

시교육청은 이번 협약을 통해 교육정책과 다양한 교육 현장 소식을 학부모들이 쉽게 접할 수 있도록 하고 학부모들의 교육 관심과 요구를 정책 수립 과정에 반영하는 소통 기반을 확대할 계획이다.

강 교육감은 "이번 업무협약은 세종의 학부모들과 더욱 가까이에서 소통할 수 있는 소중한 창구를 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "교육 현장의 생생한 소식과 유익한 교육정보를 투명하고 신속하게 전달하고 학부모 목소리에 귀 기울이는 신뢰받는 세종교육을 만들어 가겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com