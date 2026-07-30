BNK부산·경남은행, 금융소비자보호위 신설…CCO 독립성 강화

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CCO 권한 강화 및 독립성 보장

소비자중심 문화 캠페인 실행

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행과 BNK경남은행이 금융소비자보호위원회를 신설하고 소비자보호 거버넌스를 강화했다.

BNK금융그룹은 주요 자회사인 BNK부산은행과 BNK경남은행에 이사회 산하 금융소비자보호위원회를 신설했다고 30일 밝혔다.

BNK금융그룹이 주요 자회사인 BNK부산은행과 BNK경남은행이 각각 이사회 산하에 '금융소비자보호위원회'를 신설했다. 사진은 BNK금융그룹 전경[사진=뉴스핌DB]

이번 위원회 설치로 금융소비자보호 관련 주요 정책과 의사결정을 이사회 차원에서 직접 심의·감독하는 체계를 갖추게 됐다. 최고금융소비자보호책임자(CCO)의 독립성과 권한도 강화됐다.

앞으로 CCO의 선임과 해임은 이사회가 직접 결정하고 임기는 2년으로 보장된다. BNK금융은 이를 통해 CCO가 독립적인 지위에서 소비자보호 업무를 안정적으로 수행할 수 있는 기반을 마련했다고 설명했다.

BNK금융은 제도 개선과 함께 조직문화 측면에서도 소비자중심 경영 확산에 나서고 있다. 그룹 전 계열사 임직원을 대상으로 '소비자에게 리턴(Re-Turn) 챌린지 콘테스트'를 진행 중이다.

이번 공모전은 금융회사 이익과 소비자 이익이 충돌할 수 있는 업무 관행이나 소비자에게 불리한 제도·프로세스, 불편사항 등을 임직원이 직접 발굴해 개선 아이디어를 제안하는 방식으로 운영된다. 우수 제안은 심사를 거쳐 포상하고 실제 업무 프로세스에도 반영할 계획이다.

BNK금융그룹 소비자보호·내부통제부문장 홍명종 부사장은 "주요 자회사의 소비자보호 거버넌스를 강화하는 한편, 전 임직원이 함께 참여하는 소비자중심 문화 확산 활동도 병행하고 있다"고 말했다.

BNK금융은 각 계열사 금융소비자보호 총괄 임원이 참여하는 그룹 금융소비자보호 협의회를 운영하고 있다. 또 금융감독원의 금융소비자보호 거버넌스 모범관행 이행 현황도 점검하며 그룹 차원의 소비자보호 정책 정착에 나서고 있다.

news2349@newspim.com